Dicle Nehri'nde cansız beden bulundu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Dumlupınar Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarında oynayan çocuklar, kıyıya yaklaşık 2 metre uzaklıkta suda hareketsiz birisi olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve Diyarbakır'dan jandarma su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.