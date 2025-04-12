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        Haberler Sağlık Dicle Üniversitesi Hastanesi doktorunun, ameliyat ettiği hastadan kuyumcunun IBAN'ına para atmasını istediği iddiası | Sağlık Haberleri

        Dicle Üniversitesi Hastanesi doktorunun, ameliyat ettiği hastadan kuyumcunun IBAN'ına para atmasını istediği iddiası

        Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde genel cerrahi doktoru, ameliyat ettiği hastadan talep ettiği 90 bin lirayı bir kuyumcuya ait IBAN'a atılıp, not olarak altın alındığı yazılması istendiği iddia edildi. Başarısız geçen ameliyatın ardından tedavisi yarım kalan hasta, savcılığa suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:04 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:04
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        Doktordan hastasına, 'kuyumcunun IBAN'ına para at' iddiası
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        Aşırı kilo kaybı sonrası vücudunda oluşan sarkıkları gidermek için Dicle Üniversitesi Hastanesine başvuran 33 yaşındaki Berivan Önder, 27 Mart'ta Genel Cerrah Prof. Dr. Burak Veli Ülger tarafından belirtilen şikayetlerin giderilmesi için ameliyata alındı.

        ŞİKAYETTE BULUNDU

        Önder, 5 gün sonra korsesini çıkardığında silikonların yanlış yere yerleştirildiğini, vücudunda ciddi sağlık sorunlarının baş gösterdiğini ve bunları ilettiğinde ilgilenilmediğini ileri sürdü. Önder, ameliyat öncesinde ise doktor ve medikalci T.V'nin kendisinden istedikleri 90 bin lirayı kuyumcuya ait bir hesaba attığını öne sürdü. Önder, yaşananlar üzerine emniyet ve savcılığa giderek şikayette bulundu.

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        Operasyonun başarısız geçtiğini aktaran Önder, "Kendisi de başarısız geçtiğini kabul etti. Lakin beni ortada bıraktı. Operasyon sonrası korsemi çıkardıktan sonra görüntünün hiçbir şekilde olmadığını, yamuk yaptığını, silikonları göğüs kafesimin üst kısmına yerleştirdiğini gördüm. Sonraki süreçte gelip doktorla bizzat görüşme sağladım. Doktor bunu kabul etti ama hiçbir şekilde yardımcı olacağını söylemedi" dedi.

        Daha sonra hukuksal işlemlere başladığını kaydeden Önder, "Gerek Sağlık Bakanlığı, gerek CİMER, bugün de Vali beyin kalemiyle görüşme sağladım, mağduriyetimi dile getirdim. Savcılık, emniyet gereken her yerde hukuksal işlemlerimi başlattım. Şu an benim tekrar bir operasyon geçirmem gerekiyor. Dikişlerim daha taze. Şu anda maddi manevi kaybım olduğu için operasyonumu gerçekleştiremiyorum" diye konuştu.

        "AÇIKLAMA KISMINA 'ALTIN ALIMI DİYE YAZACAKSINIZ' DEDİ"

        "Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde Burak Veli Ülger benden 90 bin TL talep etti" diyen Önder, konuşmasına şöyle devam etti: "IBAN yoluyla atacağımı söyledi. IBAN'da bir kuyumcu adına. 90 bin TL'yi o kuyumcuya attım. Bu süre zarfında da şunu da belirtti. Açıklama kısmına ‘altın alımı diye yazacaksınız' dedi. Normalde hastanenin kendi veznesi adı altına ödeme yapılması gerekiyor. Ama doktor bunu yapmadı. El altından gizli kapalı parayı aldı. Hastane yönetimine şikayette bulundum. Başhekimle görüşme sağladım. Kendileri de soruşturmayı başlattıklarını dile getirdiler. Süreci bekleyeceklerini söylediler."

        "BENİ KASAP GİBİ KESTİLER"

        Önder, yaşadığı skandalı hiçkimsenin yaşamamasını dilediğini söyleyerek, "Beni yarım can ettiler. Kasap gibi kestiler, başkalarını bu şekilde mağdur etmelerini istemiyorum. Tedavim, her şeyim şu an yarım kaldı. Şu anda hayati tehlikem bile söz konusu. Medikalci adı altında geçiyor. İsmi T.V., doktorla işbirliği içerisinde. Doktora malzeme getiriyor. Dışarıdaki malzemeyi de ek olarak talep ediyor. Bu bahsettiğim şahıs ameliyathanenin içine kadar giriyor doktorla beraber. Ameliyatın içerisinde de aile yakınlarıma mesaj atıyor. ‘Doktor bey yapamıyor, operasyon başarısız, doktor silikonu takamıyor. Ne yapalım' diye yakınlarıma söylüyor. O yazışmalar da elimde mevcut. Bu parayı doktorla birlikte istediler. Bende 90 bini o IBAN'a attım" diye konuştu.

        "SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

        Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, iddialara ilişkin, "Bu konuda hassas davranıyoruz. Bu şikayetle direkt soruşturma başlattık. İddiaların doğruluğunu bilemeyiz. Ama kendi açımızdan idari soruşturmayı başlatmış durumdayız" ifadelerinde bulundu.

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