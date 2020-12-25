HABERTURK.COM

Başarılı gazeteci Didem Arslan Yılmaz açıklamasında, “Covid ile ilgili mücadelede önemli bir aşamaya geçtik biliyorsunuz. Sayın Bakan Fahrettin Koca da açıkladı. Çin aşıları Pazar gecesi yola çıkıyor ve Pazartesi günü de Türkiye’de olacak. Bütün dünya çok yoğun bir mücadele veriyor, Türkiye de öyle. İnanılmaz güzel bir mücadele veriliyor. Bir ara rakamlar artmıştı. Kısıtlamalar fazlalaşınca, hafta sonu kısıtlamaları özellikle, sayıların düştüğü ile ilgili güzel haberler gelmeye başladı. Bu arada ben de bir bilgiyi sizlerle paylaşayım çünkü herkes aşı olsak mı, olmasak mı diye kafasından çok tereddüt geçiriyor.

"HİÇ TEREDDÜT ETMEYİN"

Ben faz 3 çalışmasına katıldım. Çin aşısı için gönüllü oldum. Hatta ikinci aşıyı da geçtiğimiz hafta Cuma günü (18 Aralık) vuruldum. Faz 3 çalışmasına katıldığımız, gönüllü olduğumuz için, ''Aşı mı? Plasebo mu?'' olup olmadığı bize daha sonra açıklanacak. Eğer plasebo ise bana Çin aşısı vurulacak. Bunu neden açıklama ihtiyacı duydum çünkü Pazartesi günü aşılar geldikten sonra önce sağlık çalışanları aşı vurulacak. Daha sonra risk gruplarına ve yaş gruplarına göre aşıların dağılımı yapılacak ama ne olur hiç tereddüt etmeyin. Gidin aşınızı vurulun. Çünkü aşı, Covid-19 ile mücadelede çok önemli bir aşama..." ifadelerini kullandı.



AÇIKLAMAYI İZLEMEK İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ