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        Haberler Gündem 3. Sayfa Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Van Gölü'nde esrarengiz olayın izini sürmeye devam ediyor | Son dakika haberleri

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Van Gölü'nde esrarengiz olayın izini sürmeye devam ediyor

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme olayın ilk gününden beri takip ettiği kayıp Rojin'in izini sürmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 19:55 Güncelleme: 04.10.2024 - 19:57
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        Rojin'in kardeşi ilk kez konuştu!
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        21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin, yurttan çıkarken iddialara göre arkadaşlarına “Çakıl taşı toplamaya gidiyorum” dedi. Ancak Rojin’den o günden sonra haber alınamadı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgilere göre Rojin’in telefonu bulunduğunda kapalıymış.

        ROJİN’İN KARDEŞİ ELİF CANLI YAYINDA İLK KEZ KONUŞTU

        Kayıp Rojin’in kız kardeşi Elif, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de çarpıcı açıklamalar yaptı. Elif, ablası Rojin’le, kaybolduğu gün konuştuğunu söyledi. Ancak aralarında önemli bir konuşma olmadığından bahsetti. Elif, Rojin’in “Markete gidiyorum yurda dönünce ararım” dediğini söyleyerek dikkat çekti.

        GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU! ROJİN BEYAZ ARABAYA BİNDİ Mİ?

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’nin mikrofon uzattığı bir görgü tanığı çok önemli açıklamalar yaptı. “İnce yüzlü iki genç vardı. 24 – 25 yaşlarında. Arabayı kullanan daha beyaz tenliydi. Plakasını tam göremedim ama Van plaka değildi. Yabancı beyaz bir arabaydı. Eski değil yeni bir modeldi. Güzel bir arabaydı.” dedi.

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