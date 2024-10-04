Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Van Gölü'nde esrarengiz olayın izini sürmeye devam ediyor

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin, yurttan çıkarken iddialara göre arkadaşlarına “Çakıl taşı toplamaya gidiyorum” dedi. Ancak Rojin’den o günden sonra haber alınamadı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgilere göre Rojin’in telefonu bulunduğunda kapalıymış.

ROJİN’İN KARDEŞİ ELİF CANLI YAYINDA İLK KEZ KONUŞTU

Kayıp Rojin’in kız kardeşi Elif, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de çarpıcı açıklamalar yaptı. Elif, ablası Rojin’le, kaybolduğu gün konuştuğunu söyledi. Ancak aralarında önemli bir konuşma olmadığından bahsetti. Elif, Rojin’in “Markete gidiyorum yurda dönünce ararım” dediğini söyleyerek dikkat çekti.