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        Haberler Müzik Didem Balık ve Sinem Balık, Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyledi

        Atatürk'ün sevdiği şarkıları söylediler

        Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünü kutlamak için opera ikizleri Didem Balık ve Sinem Balık, 29 Ekim sabahında Dolmabahçe Sarayı'nı ziyarete gelenlere mini bir konser verdi. Balık kardeşler, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 14:37 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:42
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        Atatürk'ün sevdiği şarkıları söylediler
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        Opera ikizleri Didem Balık ile Sinem Balık, Cumhuriyet’in 101'inci yıl dönümünü kutlamak için üstü açık 64 model bir araba ile 29 Ekim sabahında Dolmabahçe Sarayı’nın önüne gitti.

        Balık kardeşler, Dolmabahçe Sarayı'nı ziyarete gelen vatandaşa Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyleyip mini bir konser verdi.

        Beşiktaş’ta toplanan kalabalık tarafından büyük bir coşkuyla karşılan sanatçılar konsere 'Bülbülüm Altın Kafeste', 'Ah Bir Ateş Ver', 'Kara Hisar Kalesi' ile başlayıp '10. Yıl Marşı' ve 'İzmir Marşı' ile bitirdi.

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        "NE KADAR MİNNET DUYSAK AZ GELİR"

        Cumhuriyet kadını olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Didem ve Sinem Balık, "Hem vatanımıza, hem de Ata'mızın ilkelerine sahip çıkmalıyız. Cumhuriyet'in 101'inci yılında büyük önderimize ne kadar teşekkür etsek, ne kadar minnet duysak az gelir. Cumhuriyet sayesinde varız, Cumhuriyet sayesinde var olacağız. Bugün bu konser Ata'mızın evinde ona naçizane teşekkürlerimizi sunmak için yapmak istedik. En güzel şarkıdır Cumhuriyet anlamasını, söylemesini bilene" dedi.

        Sanatçılara akordiyon Muzaffer Berişa, trampette Kağan Berişa, kemanda Başak Alkaya eşlik etti.

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        #Didem Balık
        #Sinem Balık
        #Dolmabahçe Sarayı
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