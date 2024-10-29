Opera ikizleri Didem Balık ile Sinem Balık, Cumhuriyet’in 101'inci yıl dönümünü kutlamak için üstü açık 64 model bir araba ile 29 Ekim sabahında Dolmabahçe Sarayı’nın önüne gitti.

Balık kardeşler, Dolmabahçe Sarayı'nı ziyarete gelen vatandaşa Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyleyip mini bir konser verdi.

Beşiktaş’ta toplanan kalabalık tarafından büyük bir coşkuyla karşılan sanatçılar konsere 'Bülbülüm Altın Kafeste', 'Ah Bir Ateş Ver', 'Kara Hisar Kalesi' ile başlayıp '10. Yıl Marşı' ve 'İzmir Marşı' ile bitirdi.