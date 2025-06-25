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        Haberler Magazin Didem Uzel, direksiyon başında gözyaşlarına boğuldu - Magazin haberleri

        Didem Uzel, direksiyon başında gözyaşlarına boğuldu

        Oyuncu ve eski model Didem Uzel, otomobil kullanırken duygusal anlar yaşadı. Uzel yanlışlıkla kayda aldığı görüntülerde, takipçilerine içini döktü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 22:36 Güncelleme: 25.06.2025 - 22:36
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        Direksiyon başında gözyaşlarına boğuldu
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        Eski model ve oyuncu Didem Uzel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile takipçilerinin dikkatini çekti. Direksiyon başında gözyaşlarına boğulan Uzel, yeni hayat düzenine geçiş sürecinde yaşadığı duygusal zorlukları anlattı.

        Uzel, aslında kayıt almak istemediği bir anda yanlışlıkla kamerayı açık bıraktığını belirterek şu ifadeleri kullandı; "Bazı anlar, siz kayıt düğmesine basmasanız bile sizi kaydeder. Elim değdi sandım, kapattım sandım ama kapanmamış. Kayda geçecekse, o gözyaşları geçer. Size bir karne sonrası duygu dolu anlarımı çektim sanıyordum. Oysa o konuşma kaydolmamış! Kapatmak istediğim an kayıt tuşuna basıp aslında kaydetmeye başlamışım… Tam 8 dakika çekmiş."

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        Duygusal anlarında oğlu Aslan’ın üzülmemesi için ağladığını gizlediğini söyleyen Uzel, sözlerine şöyle devam etti; "Siz bakmayın benim sürekli neşeli, gülen yüzüme; benim de zayıf, kırılgan hallerim oluyor. Gözyaşlarıma gelince… Sevdiğim, bağlandığım her şeye, bazı hayallerime, planlarıma veda ettiğimin duygusallığı bu. Biraz da yeni bir düzene geçişin korkuları, endişeleri olabilir… Neyse, henüz üstesinden gelemediğim bir konum olmadı. Allah’ın da yardımıyla bundan da çıkarız alimallah. Ama bırakın ara sıra böyle dalıp gideyim."

        Uzel, eşinin işi nedeniyle New York’a taşınma kararı aldıklarını duyuran oyuncu, İstanbul’dan tamamen kopmadıklarını vurguladı; "Eşimin son bir yıldaki işi ve gelişen şartlar doğrultusunda New York’ta yaşama kararı aldık. Ancak bu sefer İstanbul bağımızı, evimizi, düzenimizi taşımıyoruz. Çok sık geleceğimizi, iki ülke arasında yaşayacağımızı söylemek isterim. Aslan ve Selim bu sene ayrı yaşamak istemedi. Seneye ne olur bilemem. Ama bu yıl eğitim hayatı Aslan’ın Amerika’da devam edecek. Ondan okuldan kopamadım, çünkü çok seviyordum."

        Fotoğraflar: Instagram

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        #didem uzel
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