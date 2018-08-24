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"Tam 9 sene, 6 yılı evlilikle geçen... Hiç ayrılmadan, küsmeden, kırılmadan... 2 senesi de Aslancık'la süslenen. Nice güzel yıllarımız olsun. Happy Anniversary. Seni ve Aslan'ı çook seviyorum. Hayatımın anlamısınız. 24-8-2012. Not: Seneye 10 yılı geride bırakacağız Selo, bir parti yaparız artık"