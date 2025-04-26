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        Haberler Gündem Güncel Didim'de Ege Lezzetleri Festivali | Son dakika haberleri

        Didim'de Ege lezzetlerini buluşturan festival

        Aydın'ın Didim Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Ege Lezzetleri Festivali, dün Akköy Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:55 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:55
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        Didim'de Ege Lezzetleri Festivali
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        Aydın'ın Didim Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Ege Lezzetleri Festivali, dün Akköy Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle başladı.

        Festival kapsamında gerçekleştirilen kortej bando ve dans gösterileri renkli anlara sahne oldu.

        Festivalin açılış töreninde konuşmada yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Ege mutfağının özgün tatlarını yaşatmak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu festivali hayata geçirdik. Yerel üreticimizi destekleyen bu tür etkinlikleri sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz" dedi.

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        Festivalde Başkan Gençay ve beraberindekiler açılan stantları tek tek gezerek, Ege'nin birbirinden güzel lezzetlerini keşfetti.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalin ilk gününde katılımcılara dağıtılan "Lezzet Pasaportu" ile farklı lezzet noktalarından damak çatlatan tatlar, ziyaretçilere sunuldu. Ayrıca, bölgeye ait doğal ürünler ve el işi ürünler de stantlarda yerini aldı. Festival yarın sona erecek.

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        #yerel haberler
        #Aydın Haberleri
        #didim ege lezzetleri festivali
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