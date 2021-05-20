Diego Costa için Türkiye iddiası

Dünyaca ünlü golcü Diego Costa'nın yolu bu yaz Türkiye'ye düşebilir.

Ocak ayında Atletico Madrid'den ayrılarak bonservisini eline alan Diego Costa için birçok transfer haberi ortaya atılıyor.

İtalya'da çıkan haberlere göre; Türkiye'den de oyuncu için transfer isteği var.

32 yaşındaki golcüye Portekiz'den Benfica, İspanya'dan Sevilla gibi kulüplerin yanında Brezilya, Türkiye ve Arap takımlarından da ilgi olduğu belirtildi.

Dünyaya adını duyurduğu Atletico Madrid'den 2014'te 38 milyon euro'ya Chelsea'ye transfer olan Costa, 2018'de 60 milyon euro karşılığında tekrar İspanyol ekibine dönmüştü.

Son yıllarda eski formundan uzak olan Diego Costa, bu sezonunun ilk yarısında 7 maçta oynarken 2 gol kaydetmişti.