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Diğer Van kedilerinden farkı şaşırttı

DHA

Van Kedi Villası'nda bu yıl doğum yapan beyaz Van kedisinin dünyaya gelen 5 yavrusundan biri kahverengi doğdu. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van kedilerine beyaz rengini veren 'white' diye bir genin olduğunu belirterek, "Bu genin yetersizliğine bağlı olarak bazı bireylerde zaman zaman siyah veya farklı renkte kediler doğabiliyor. Bu da ziyaretçilerin oldukça dikkatini çekiyor" dedi

Kahverengi Van kedisi

Van Kedi Villası'ndaVillası'nda bu yıl doğum yapan beyaz bir Van kedisinin dünyaya gelen 5 yavrusundan biri kahverengi doğdu. 

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ProfProf. DrDr. Abdullah Kaya, 'White' genin yetersizliğine bağlı olarak bazı bireylerde zaman zaman siyah veya farklı renkte kedilerin doğabildiğini söyledi.

ProfProf. DrDr. Kaya, bu oranın eskiden daha fazla olduğunu, fakat bu sayının giderek azaldığını belirtti. Kaya, "Van kedilerinde beyaz rengini veren 'white''white' diye bir gen var. Bu genin yetersizliğine bağlı olarak bazı bireylerde zaman zaman siyah veya farklı renkte kediler doğabiliyor. Bu Van kedisine beyazlık rengini veren whitewhite geninin yüzey kaplaması ile ilgili bir sorun olarak görüyoruz" dedi.

ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

Van Kedi Villası'ndaVillası'nda yaklaşık 200 kedi arasında kahverengi doğan kediye ziyaretçilerin oldukça ilgi gösterdiğini anlatan Kaya, "Ziyaretçiler 'Bu kadar hayvan bembeyaz, bu niye bu renk' diye soruyorlar. Biz de işin doğrusunu anlatıyoruz. Böyle olunca daha da sevecen oluyor. O da aynı annenin yavrusu. Bizim için farklı hiçbir şey yok dedi.

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