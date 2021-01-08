Dijital Dergicilik Okulu öğrencileri, küresel ısınma ve su israfına dikkat çekti

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İlk sayısında Kovid-19 ile ilgili meseleleri, ikinci sayısında da Ramazan ayı bilinci ve bayramları konu edinen dergi, son sayısında hazırladığı içeriklerle, bilinçsiz su tüketiminin önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak amacını taşıyor.

Derginin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Gizemnur Köse, giriş yazısında şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını bize bir kez daha sağlıklı yaşamın bizim için ne kadar önemli olduğunu acı bir şekilde öğretti. Sağlıklı bir yaşam için doğanın korunmasına ihtiyacımız var. Dijital Dergicilik Okulu öğrencileri sizler için, küresel ısınma, kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi konularındaki filmleri, belgeselleri ve araştırma yazılarını, divan edebiyatımızdan günümüz edebiyatına varıncaya kadar su temalı eserleri incelediler. Yazı, şiir ve çizimleri ile bilinçsiz su tüketiminin önüne geçmek, farkındalık oluşturmak için eserlerini eğitimlerinin bir parçası olan dergi ile sizlere sunmaktalar. Kaynaklar sınırsız değildir. Sağlığımız için, geleceğimiz için, maske, mesafe, temizlik ve bilinçli tüketim diyoruz. Unutmayın bu eşsiz dünya benim, senin ve hepimizin."

Sude Yarbasan'ın da editörlüğünü gerçekleştirdiği dergide, "Küresel Isınmanın İnsan Sağlığına Etkileri", "Küresel Isınmaya Karşı Alınması Gereken Önlemler", "İklim Değişikliği Gerçek Mi?", "İklim Değişikliğinin Hayvan Göçleri Üzerine Etkisi" ve "Küresel Isınmada İnsan Faktörü" gibi birçok konu ele alındı.

Toplam 56 sayfadan oluşan dergide ayrıca bu ay, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız'la yapılan bir söyleşi okurların dikkatine sunuluyor.

Kolonya dergisi ve öğrencilerinin hazırladıkları 170'ten fazla dergi, "dijitaldergicilikokulu.com" adresinden ücretsiz olarak okunabiliyor.

Dijital ortamda sürdürdüğü eğitimlerle yeni editörler, yeni genel yayın yönetmenlerini kültür camiasına kazandırma amacıyla başlatılan okula, 2021 bahar dönemi eğitimleri için son başvuru tarihi 15 Ocak olarak belirlenmişti.

Başvurular, "dijitaldergicilikokulu.com" ve "dijitaljenerasyon.org" adresinden ücretsiz yapılabiliyor.