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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Dijital Detaylar'da 27 film finale kaldı

        Dijital Detaylar'da 27 film finale kaldı

        Dijital ortamda 8- 10 Mayıs'ta düzenlenecek Dijital Detaylar Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali'nde finale kalan belgeseller belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 10:03 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:03
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        Dijital Detaylar'da 27 film finale kaldı
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        Bu yıl beşinci kez düzenlenecek Dijital Detaylar Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali'nde finale kalan belgeseller belli oldu.

        Dijital ortamda 8- 10 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak olan festivalin kurucu başkanı yönetmen akademisyen Prof. Dr. Ceyhan Kandemir konuyla ilgili şunları söyledi:

        Ceyhan Kandemir
        Ceyhan Kandemir

        "Tüm üniversitelerden akademisyen belgeselci ve sinemacılarla festivalimizi 5 yıl önce başlattık. Üretim çok değerlidir, bir de gerçek değerini bulabilirse paha biçilmez. Bağımsız ve özgün bir festival olarak yola çıktık, ana akımın ve tek tipleşmenin çok uzağında yer alarak ilerlemeye de devam edeceğiz. Gerek profesyonel belgeselcilerin gerekse de genç belgesel yönetmenlerin bizim festivalimizde yer alabilmesi büyük mutluluk veriyor."

        Çevrimiçi gerçekleşecek festivalin finalist belgeselleri:

        7’den 70’e

        Ömür Gürgen

        Ali Amca

        Ömür Gürgen

        Baletler Köyü

        Fatih Diren

        Balkanisco

        Tuğrul Sarıkaya

        Belirsiz Mahal

        Yusuf Erkan

        Bir İnsan Bir Kent

        Sedat Benek

        Bir Kayboluş Hikayesi - Muzaffer

        Ömer Faruk Çetin

        Bir Tutkunun Hikayesi

        Erhun Altun

        Cahide Sonku

        Nurullah Güzel

        Cam Adam

        Ahmet Hakan Kurt

        Çıkıştan Sonra

        Deniz Zorlu / Eda Arısoy

        El İzi

        Mert İzgi

        Göbeklitepe Sakinleri

        Sedat Benek

        Harran Ekolü - El Battani

        Sedat Benek

        Heraion Teikhosun Kadınları

        Özge Deniz Özker

        Hiç

        Ezel Manay

        Kırık Kasetler

        Talha İbrikçi

        Lonca’nın Renkleri

        Deniz Yüceer Berker / Melda Tarı

        Madak

        Sedat Benek

        Mostar’ın Çocukları

        Halil Serhan Köse

        Muhtar Mücahit

        Ferhat Şendağ

        Onarım Hikayeleri - Tilya

        Berkay Tunalı

        Sezenler Olsun

        Adem Giliz

        Sombrero

        Ertuğrul Uygur

        Şeker Tadında

        Adem Giliz

        Toprağın Duası

        Zülfü Gül

        Zamanın Terkettiği

        Yalçın Yalın

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        #Dijital Detaylar Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali
        #Ceyhan Kandemir
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