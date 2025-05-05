Dijital Detaylar'da 27 film finale kaldı
Dijital ortamda 8- 10 Mayıs'ta düzenlenecek Dijital Detaylar Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali'nde finale kalan belgeseller belli oldu
Bu yıl beşinci kez düzenlenecek Dijital Detaylar Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali'nde finale kalan belgeseller belli oldu.
Dijital ortamda 8- 10 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak olan festivalin kurucu başkanı yönetmen akademisyen Prof. Dr. Ceyhan Kandemir konuyla ilgili şunları söyledi:Ceyhan Kandemir
"Tüm üniversitelerden akademisyen belgeselci ve sinemacılarla festivalimizi 5 yıl önce başlattık. Üretim çok değerlidir, bir de gerçek değerini bulabilirse paha biçilmez. Bağımsız ve özgün bir festival olarak yola çıktık, ana akımın ve tek tipleşmenin çok uzağında yer alarak ilerlemeye de devam edeceğiz. Gerek profesyonel belgeselcilerin gerekse de genç belgesel yönetmenlerin bizim festivalimizde yer alabilmesi büyük mutluluk veriyor."
Çevrimiçi gerçekleşecek festivalin finalist belgeselleri:
7’den 70’e
Ömür Gürgen
Ali Amca
Ömür Gürgen
Baletler Köyü
Fatih Diren
Balkanisco
Tuğrul Sarıkaya
Belirsiz Mahal
Yusuf Erkan
Bir İnsan Bir Kent
Sedat Benek
Bir Kayboluş Hikayesi - Muzaffer
Ömer Faruk Çetin
Bir Tutkunun Hikayesi
Erhun Altun
Cahide Sonku
Nurullah Güzel
Cam Adam
Ahmet Hakan Kurt
Çıkıştan Sonra
Deniz Zorlu / Eda Arısoy
El İzi
Mert İzgi
Göbeklitepe Sakinleri
Sedat Benek
Harran Ekolü - El Battani
Sedat Benek
Heraion Teikhosun Kadınları
Özge Deniz Özker
Hiç
Ezel Manay
Kırık Kasetler
Talha İbrikçi
Lonca’nın Renkleri
Deniz Yüceer Berker / Melda Tarı
Madak
Sedat Benek
Mostar’ın Çocukları
Halil Serhan Köse
Muhtar Mücahit
Ferhat Şendağ
Onarım Hikayeleri - Tilya
Berkay Tunalı
Sezenler Olsun
Adem Giliz
Sombrero
Ertuğrul Uygur
Şeker Tadında
Adem Giliz
Toprağın Duası
Zülfü Gül
Zamanın Terkettiği
Yalçın Yalın