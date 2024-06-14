Dijital Oyun Çalıştayı

Yıldız Üniversitesi’nde, 27 Mayıs 2024 tarihinde benim de katıldığım bir Dijital Oyun Çalıştay’ı düzenlendi. StartGate, YTU Startup House ve Bilişim Vadisi DIGIAGE tarafından organize edilen buluşmada Türk gençlerini yakından ilgilendiren oyun sektörü bütünüyle masaya yatırıldı. İlk oturumda, küresel oyun endüstrisinin karşılaştığı büyük zorluklar ve Türkiye’ye yansımaları ele alındı. Katılımcılar, dünya genelinde oyun sektörünün hızlı büyümesine rağmen, finansman, yetenek yönetimi, teknolojik adaptasyon ve rekabet gibi alanlarda ciddi zorluklar yaşandığını vurguladılar. Türkiye'deki bu zorluklar, yerli oyun geliştiricilerin uluslararası pazarda rekabet edebilme yeteneğini kısıtlamaktadır. Finansman eksiklikleri, yatırımcıların oyun sektörüne olan ilgisini azaltmakta ve yeni projelerin hayata geçirilmesini zorlaştırmaktadır.

REKLAM TÜRKİYE'DE OYUN ENDÜSTRİSİNİN ZORLUKLARI Türkiye'deki oyun endüstrisinin karşılaştığı en büyük zorluklar arasında nitelikli işgücü eksikliği, yetersiz eğitim programları ve teknolojik altyapı sorunları bulunmaktadır. Çalıştay’da, bu zorlukların çözümü için devlet desteklerinin artırılması, eğitim kurumlarının müfredatlarını güncellemeleri ve sektördeki firmalar arasında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, yeni yeteneklerin sektöre kazandırılması ve mevcut çalışanların bilgi ve becerilerinin güncellenmesi için sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi önerildi. Teknolojik gelişmeler, özellikle yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik (AR) gibi alanlar, oyun endüstrisini derinden etkilemektedir. Bu teknolojilerin adaptasyonu, oyunların daha gerçekçi ve interaktif hale gelmesini sağlamakta, ancak aynı zamanda yüksek maliyetler ve teknik bilgi gerektirmektedir. Çalıştay’da, bu alandaki zorlukların aşılması için Ar-Ge yatırımlarının artırılması ve sektördeki firmaların teknoloji transferi yapmaları gerektiği üzerinde duruldu.

PAZARLAMA VE REKABET STRATEJİLERİ Oyun endüstrisinde pazarlama ve rekabet, firmalar için büyük bir meydan okuma olmaya devam etmektedir. Katılımcılar, yerli oyun firmalarının global pazarda rekabet edebilirliğini artırmak için dijital pazarlama stratejilerini güçlendirmeleri gerektiğini belirttiler. Uluslararası fuar ve etkinliklere katılımın teşvik edilmesi, yerli oyunların dünya çapında tanıtımına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, iş birlikleri ve ortaklıklar yoluyla uluslararası pazarlara açılma stratejileri geliştirilmelidir. Türkiye'nin oyun endüstrisinde yeni Unicornlar çıkarabilmesi ve bu başarının sürdürülebilir olması için kapsamlı stratejiler geliştirilmelidir. Çalıştay’da, bu stratejiler arasında yenilikçi projelere yatırım yapılması, kuluçka merkezleri ve hızlandırıcı programlar aracılığıyla genç girişimcilerin desteklenmesi ve devletin sektöre yönelik teşvik paketleri oluşturması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, eğitim ve yetenek gelişimi alanlarında yapılacak iyileştirmeler, Türkiye’nin dijital oyun sektöründe daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlayacaktır.

REKLAM TEŞVİK VE DESTEK SİSTEMLERİ Dijital oyun, oyun teknolojileri ve oyunlaştırma destek mekanizmalarında ideal yapının nasıl olması gerektiği konusundaki tartışmalarda, sektörün ihtiyaçlarına yönelik özel teşvik ve destek paketlerinin oluşturulmasının önemi vurgulandı. Katılımcılar, mevcut teşvik mekanizmalarının yeterli olmadığını, daha kapsamlı ve sektörün dinamiklerine uygun desteklerin sağlanması gerektiğini belirttiler. Türkiye'de oyun endüstrisine sağlanan teşvik ve destek mekanizmalarının yeterliliği üzerinde durulan bu oturumda, mevcut mekanizmaların gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiği sonucuna varıldı. Özellikle, AR-GE ve inovasyon teşviklerinin artırılması, genç girişimcilerin desteklenmesi ve sektördeki firmaların finansal yüklerinin hafifletilmesi için çeşitli vergi indirimleri ve hibe programları önerildi.

YATIRIM STRATEJİLERİ Türk yayıncı şirketlerin oyun endüstrisi ekosistemine katkısını artırmak için, yayıncılarla stüdyolar arasında güçlü iletişim kanallarının oluşturulması gerektiği belirtildi. Ayrıca, sektörde bilgi paylaşımının artırılması ve iş birliklerinin güçlendirilmesi önerildi. Uluslararası pazarlara erişim için stratejik iş birlikleri ve ortaklıklar kurulmasının önemi vurgulandı. Oyun endüstrisine yönelik yatırım stratejilerinin nasıl olması gerektiği ve projelerin hangi kriterler dikkate alınarak değerlendirileceği konusundaki tartışmalarda, inovasyon ve yaratıcılık odaklı projelerin önceliklendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, yatırımcıların sektöre olan ilgisini artırmak için başarılı örneklerin ve başarı hikayelerinin paylaşılması, sektörün potansiyelini göstermekte etkili olacaktır.

REKLAM YAYINCILIK VE HUKUKİ ALTYAPI Yayıncılar ve oyun stüdyoları arasında yaşanan sorunlar, odaklanılması gereken alanlar ve bu sorunların çözümüne yönelik stratejiler Çalıştay’ın bir diğer oturumunda ele alındı. Yayıncıların sektördeki rolünün artırılması ve oyun stüdyoları ile iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Oyun endüstrisinde başlıca hukuki sorunlar arasında yaş sınırları, telif hakkı ve fikri mülkiyet yönetimi bulunmaktadır. Çalıştay’da, bu sorunların çözümü için kapsamlı hukuki düzenlemelerin yapılması ve sektördeki firmalara hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması gerektiği sonucuna varıldı. Yine oyun endüstrisinde mesleki yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi ve bu kriterlere göre eğitim programlarının düzenlenmesi gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca, sektörün ihtiyaçlarına uygun nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için staj ve uygulama imkanlarının artırılması, genç yeteneklerin sektöre kazandırılması için kritik önemde olduğu sonucuna varıldı.

OYUN ENDÜSTRİSİNDE YETENEK HARİTASI Oyun endüstrisinde aranan ana yetkinlik ve beceriler ile Türkiye'de eksik olan alanlar üzerine yapılan tartışmalarda, nitelikli işgücü eksikliğinin en büyük sorunlardan biri olduğu vurgulandı. Yeni yeteneklerin sektöre kazandırılması ve mevcut çalışanların bilgi ve becerilerinin güncellenmesi için çeşitli stratejiler sunuldu. Yetenek gelişimi için endüstri içi ve dışı eğitim olanaklarının artırılması, akademi, özel sektör ve eğitim kurumları arasında iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi. Özellikle, üniversitelerde oyun geliştirme ile ilgili eğitim programlarının oluşturulması ve bu alanda çalışan profesyonellerin sürekli eğitimlerle desteklenmesi gerektiği vurgulandı.