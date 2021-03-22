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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, kripto paraların daha çok spekülasyon amaçlı olduğunu söyledi. Powell ''Kripto paralar daha çok spekülasyon amaçlı, ödeme amaçlı değil'' dedi. Fed Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Takas ve Ödemeler Bankası (BIS) tarafından düzenlenen etkinlikte dijital para birimlerini ele aldı.

'FED'İN DİJİTAL PARA KONUSUNDA ACELESİ YOK'

Fed'in dijital dolar konusunda acelesi olmadığını kaydeden Powell, dijital para konusunda Kongre izni olmadan ilerleme sağlamayacaklarını vurguladı. Powell ''Fonlama konusunda bankalarla rekabet etmek istemiyoruz. Mevcut iki aşamalı sistemin dengesini bozmak istemiyoruz. Şu ana kadar özel sektör kripto paraları değer tutma anlamında iyi değil. Stabil coinler konusunda regülasyonlar olması gereken noktada değil. '' dedi.

DOLARDAN ÇOK ALTINA BENZİYOR

Kripto paraları dolardan çok altına benzeten Powell, çalışmalarının Bitcoin benzeri özel sektör paraları üretmek için olmadığını vurguladı.