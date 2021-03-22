Cuma gününü 7.21'den kapatan dolar/TL dün gece Asya piyasalarının açılmasıyla 8.47'ye fırlarken bu yükselişi gören Türk halkı ivedilikle alternatif yatırım araçlarına yöneldi. Bunların başında ise kripto paralar geldi.

Google Trend verilerine göre akşam saat 9.40'ta Türkiye'den arama yoğunluğu 25 iken bu değer gece 12.20'de 100'e çıktı. Yani dolar kuru yükselirken vatandaşların Google'dan yaptığı Bitcoin aramaları tam 4 kat arttı.

Akşam saatlerinde Bitcoin aramalarında büyük sıçrama yaşandı:

Ethereum aramalarında da benzer bir şekilde 4 kata yakın artış yaşandı:

TL BAZINDA REKOR KIRDI

TL'deki değer kaybı Türklerin kripto paraya ilgisini artırırken bu piyasada görece sakin bir gün yaşanıyor. Bitcoin dolar bazında son 24 saatte yüzde 0.30 yükselişle 57.450 dolara yükseldi. Ethereum ise yüzde 0.1'lik yükselişle 1.790 dolara çıktı

Tabii bu sakinliğin dolar bazında yaşandığını söyleyebiliriz. TL olarak ise Bitcoin 467.000 lirayı görerek rekor kırdı.