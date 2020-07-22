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Dijitalleşen KOBİ’ler riskleri yönetmeye odaklandı

Yerliara.com Sözcüsü Dr. Arzu Aydın, "Yerliara’daki son arama sonuçları ve gelen talepler, imalat sanayimizin finansal riskleri yönetmeye ve dijital fırsatları kullanmaya odaklandığına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Yerliara.com
AA

Yerliara.com'dan yapılan açıklamaya göre, dünya ekonomilerini derinden sarsan Pandemi, imalat sanayindeki trendleri yeniden şekillendiriyor.

Yerliara.com verilerine göre, ağırlıklı olarak KOBİ’lerin oluşturduğu üretim dünyası, pandemi sürecinde en fazla otomasyon teknolojileri üzerine arama yaptı. Bunu sırasıyla; sigorta, e-ticaret, teknoloji, robotik kodlama, elektronik, bilişim, dış ticaret, nano teknoloji ve telekomünikasyon izledi.

"Ortaya çıkan veriler Türkiye’deki büyük bir kabuk değişiminin habercisi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yerliara.com Sözcüsü Dr. Arzu Aydın, ortaya çıkan verilerin Türkiye’deki büyük bir kabuk değişiminin habercisi olduğunu ifade etti.

Aydın, "Yerliara’daki son arama sonuçları ve gelen talepler, imalat sanayimizin finansal riskleri yönetmeye ve dijital fırsatları kullanmaya odaklandığına işaret ediyor. Aslında birçok ülke tamamen dururken, Türkiye’deki KOBİ’ler bu süreci yenilenme ve geleceğe hazırlık olarak görüyor. Bu da global rekabet gücümüze ciddi bir katkı yapacak. Bu süreci bir yeniden yapılanma gibi gören KOBİ’lerimiz daha verimli üretim yapabilmek için yenileniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Yerliara olarak, KOBİ’lerin dijital enstrümanlara ve fırsatlara ulaşmasına katkı sağladıklarını da ifade eden Aydın, "Üretim dünyamız gelişen şartlara karşı oldukça başarılı refleksler veriyor. Bunu yaparken de yerli kaynakları etkin şekilde değerlendirmek oldukça önemli." uyarısında bulundu.

Risk anlayışı çeşitlendi

Sigortaladım.com Pazarlama Direktörü İzzet Özveren ise ekonomi dünyasındaki risk anlayışının hızla çeşitlendiğini, farklı farklı sigorta anlayışlarının oluştuğunu belirtti.

Özveren, "Risk yönetiminin ne kadar önemli olduğunu KOBİ’lerin hissettiğini ve buna göre bir arayış halinde olduğunu görüyoruz. Sigorta sektöründeki dijital değişimler de bu imkânlara ulaşımı kolaylaştırıyor." açıklamasını yaptı.

Yerliara.com çözüm ortaklarından Trio Mobil Genel Müdürü Nevzat Ataklı da “Veriler, KOBİ’lerin otomasyona ve dijitalleşmeye yönelik arayışlarının arttığını ayrıca dijital fabrikalara geçişin de hızlandığına işaret ediyor. Tasarrufun ve verimliliğin çok daha önemli olduğu bir döneme girildi. Dijitalleşme de maliyet avantajnı ve verimliliği arttırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş ise, "Pandemi süreci ile birlikte teknoloji yatırımlarının bir lüks olmaktan çıkıp zorunluluğa dönüştüğünü söylüyoruz. Bu tabloda bize bunu gösteriyor. Şirketler bu süreçteki zorlukları dijitalleşme ile aşacak." ifadelerini kullandı.

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