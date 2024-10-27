Dikkat! Evinizi satarken ceza yemeyin

Dün, 15 Eylül 2024 itibarıyla yürürlüğe giren emlak ilan doğrulama sistemiyle ilgili uzmanların uyarılarını yazmıştım. Özellikle ev almak isteyenlerin sosyal medyada nasıl dolandırılabildiğini gündeme getirmiştim. Bugün de evinizi satarken aman dikkat diyeceğim. Neden mi? Yanıtını gayrimenkul uzmanı Şenay Araç anlatıyor:

* Yeni emlak doğrulama sistemi, mülk satışı sırasında büyük önem taşıyor. İlanınızı verirken, tapuda yazan taşınmaz numarasını doğru bir şekilde girmeyi unutmayın!

* Örnek senaryo: Mülk ilanınızı 10 milyon TL ile verdiniz ve bir alıcıyla anlaştınız. Belediyeden aldığınız rayiç bedel kağıdında değer 1 milyon 200 bin TL çıktı. Ancak, “Ne olacak?” diyerek mülkünüzü 1,5 milyon TL üzerinden sattınız. Harçları bu bedel üzerinden ödediniz, resmi tutarı bankadan, kalanını ise elden aldınız. İşlemleri tamamlayıp eve döndüğünüzde, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunuzun farkında değilsiniz!

* Neden dikkat etmelisiniz? İlan girişi sırasında tapu kayıtlarını girdiğiniz için, ilan fiyatı ile tapu satış bedeli arasındaki fark, Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilebilir. Bu durumda, şu cezalarla karşılaşabilirsiniz: Aşırı tapu harcı cezası ve yüzde 25 gelir vergisi cezası

* Bunların yanı sıra, hem alıcıdan hem de satıcıdan gecikme faizi talep edilebilir!

* Sonuç: Mülkünüzü gerçek değerinde göstermek, ileride karşılaşabileceğiniz bu cezaların önüne geçer ve süreci daha adil bir şekilde yürütmenizi sağlar. Cezalardan korunmak için bu uyarıları dikkate almayı unutmayın!