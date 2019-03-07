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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana'nın doğu kesimleri, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Karaman ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'nin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının, İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalması, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artması tahmin ediliyor.
Rüzgarın; genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli(40-60 KM/SA) yükseklerinde kısa süreli fırtına (70-90 KM /SA) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, sel vb.) karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa),yükseklerinde kısa süreli fırtına (70-90 KM /SA) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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