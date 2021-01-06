Dolandırıcıların bitmek bilmeyen yöntemleri vatandaşları canından bezdirdi. Siber dolandırıcılar bu kez e-devlet üzerinden vatandaşı hedef aldı. Sahtekarlar, normalde https://giris.turkiye.gov.tr/ uzantılı olan adres yerine, e-devlet.com.tr uzantılı bir hesapla vatandaşı böyle kandırdı...

E-DEVLET ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK!

Dolandırıcıların bu tuzağına düşen bir vatandaş yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

Instagram hikayelerde dolaşırken, e-devlet.com.tr uzantılı bir hesap karşıma çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüsü ve imzası eşliğinde bir haber metni gördüm. Haber metninde "Bu zamana kadar ödediğiniz kredi kartı aidatlarının iadesini alabilirsiniz. O beklenen karar çıktı" yazıyordu. Haberin devamını okumak için yukarı kaydırdığımda beni e-devlet sayfasına yönlendirdi. Aidat iadesini alabilmeniz için kredi kartı bilgilerinizi girmeniz gerekiyordu. Ben de e-devlet sayfasında olduğumu sanıp güvendiğim için bilgilerimi girdim. 480 TL'lik bir iade tutarımın olduğunu ve telefonuma gelen smsi ekrana girmem gerektiği belirtiliyordu. Son anda farkettim kartımdan 480 TL çekim yapıyorlar. Hatta şifreyi yanlış tuşladınız deyip bana yeniden şifre göndererek 3500 liralık çekim yapacaklardı. Olayı anladım ve bankayı arayarak yapılan işlemi iptal ettirdim. Kredi kartım dolandırıcıların eline düştüğü için kartımın da iptalini istedim" diyerek vatandaşları dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

BU UYARIYA DİKKAT!

İnternet dolandırıcılarının ağına düşmemek için dikkat etmeniz gereken çok önemli bir konu daha var. Hükümet kurumlarının internet siteleri .gov uzantılıdır. .comise genel ve ticari adresler için kullanılır.