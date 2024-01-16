Dilan Çiçek Deniz, 'Aşk Mevsimi'nde idealist ressamı canlandırdı

Murat Şeker’in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile birlikte kaleme aldığı bir Sugarworkz yapımı olan ‘Aşk Mevsimi’, gösterime 2 Şubat’ta girecek.

Dilan Çiçek Deniz ile Cem Yiğit Üzümoğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Aşk Mevsimi'; izleyicilere, aşkın her duygusunu yaşatmayı amaçlıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş yer alıyor.

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Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan bir aşk hikâyesini konu edinen 'Aşk Mevsimi'nde; Dilan Çiçek Deniz'in canlandırdığı idealist ressam ‘Şirin’, daima mantığıyla hareket etmeye çalışan bir kadındır. Hayalleri uğruna aşktan kaçan 'Şirin’in yıllar içerisinde kendisiyle yaşayacağı yüzleşme yeni bir sınavı doğuracak.