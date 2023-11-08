Dilan Çiçek Deniz: Hepsinin keyfi başka Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Dilan Çiçek Deniz, gazetecilerin, "Tiyatronun dizi oyunculuğundan çok daha zor olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?" sorusunu cevapladı. Oyuncu, "Hepsinin keyfi başka. Daha önce tiyatro deneyimim olmadı. Bu ilk deneyimim" dedi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Dilan Çiçek Deniz, Nişantaşı'ndaydı. Bir pastaneden çıkarken objektiflere yansıyan Deniz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ünlü oyuncu, 'Amadeus' adlı tiyatro oyunum var. Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer ile oynuyorum. Çok güzel geçiyor oyun" dedi.

"HEPSİNİN KEYFİ BAŞKA" Dilan Çiçek Deniz, gazetecilerin, "Tiyatronun dizi oyunculuğundan çok daha zor olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi. REKLAM

Dilan Çiçek Deniz, "Hepsinin keyfi başka. Daha önce tiyatro deneyimim olmadı. Bu ilk deneyimim" ifadelerini kullandı.

"HAYATIM NORMAL" Dilan Çiçek Deniz, ayrıca, "Bu aralar hayatım normal. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Şimdi buradan çıkıp, annemin yanına gideceğim' açıklamasını yaptı. Fotoğraflar: HT Magazin Aşk iddiasını yalanladı 'Tanımıyorum' göndermesi