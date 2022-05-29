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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz: Kız isteme töreni istiyorum! - Magazin haberi
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Dilan Çiçek Deniz: Kız isteme töreni istiyorum!

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile dünyaevine girmeye hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Saevarsson'dan Boğaz'da aldığı evlenme teklifini anlatırken gözleri dolan ünlü oyuncu, "Kız isteme töreni olmasını istiyorum. Thor, tuzlu kahve içecek" dedi

Dilan Çiçek Deniz: Kız isteme töreni istiyorum! - Magazin haberi
'Kız isteme töreni istiyorum!'
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HABERTURK.COM

75. Cannes Film Festivali'nde Ömür Sabuncuoğlu'na özel açıklamalar yapan Dilan Çiçek Deniz, merak edilenlerini anlattı.

Cannes'da Kylie Minogue'la tanışma fırsatı bulan Deniz, "Aslında hayranı olduğum isimlerle tanışmak istemiyorum. Çünkü tanıyınca hiç hayal ettiğim gibi biri çıkmayabiliyor. Böyle tecrübelerim oldu." dedi.

27 yaşındaki oyuncu, ayrıca Cannes Film Festivali'nde filmiyle kırmızı halıda yürümek istediğini söyledi.

"KADIN OYUNCULARA MOBBİNG VAR"

Dilan Çiçek Deniz, sektörde kadın oyuncu olmanın zorluklarından da bahsederken, "Özellikle kadın oyunculara mobbing var. Bunu hissedebiliyorsunuz, umarım bu durum değişir. Başıma geldiğinde gitmeyi değil, karşı tarafı göndermeyi tercih ederim." dedi.

"KIZ İSTEME TÖRENİ OLMANISINI İSTİYORUM"

Öte yandan İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile nikah masasına oturmaya oturmaya hazırlanan ünlü oyuncu, Boğaz'da aldığı evlenme teklifini anlatırken gözleri doldu. Dilan Çiçek Deniz, "Kız isteme töreni olmasını istiyorum. Thor, tuzlu kahve içecek." ifadelerini kullandı.

Gelin gideceği İzlanda'yı da anlatan Deniz, "Hiç ağacın olmadığı bir yer. Hava sürekli soğuk olmasına rağmen hep dondurma yeniyor ve sürekli havuza giriliyor." dedi.

"PROJE ÇOCUK GİBİYİM"

Öğretmen bir anne ve babanın kızı olan Dilan Çiçek Deniz, "Annem ve babam gibi öğretmen olmayı düşünmedim ama proje çocuk gibiydim. Anne ve babamın öğretmen oluşu keyifliydi. Okula onlarla birlikte gidiyordum. O yıllar keyifliydi." şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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