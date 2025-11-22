Dilan Çiçek Deniz: Olay doğru ama o kişi ben değilim

Sinan Çetin'in kendisi gibi yönetmen olan oğlu Rafael Cemo Çetin ile Deniz Çiçek Deniz, geçtiğimiz aylarda aşklarını noktalamıştı.

Ünlü oyuncunun ayrılıktan sonra Çetin'in yakın dostu Miro Gerede Erkaya ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Miro Gerede Erkaya, oyuncu ve fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu.

REKLAM

Bu nedenle de Rafael Cemo Çetin ve Miro Gerede Erkaya'nın kavga ettiği iddia edildi. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Dilan Çiçek Deniz; "İsim yanlış, ben değilim ama sanırım olay doğru" açıklamasını yaparak, söz konusu kişinin kendisi olmadığını belirtti.