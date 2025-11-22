Habertürk
        Dilan Çiçek Deniz: Olay doğru ama o kişi ben değilim

        Dilan Çiçek Deniz'in, eski sevgilisinin yakın dostuyla aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Hatta iki arkadaşın da kavga ettiği ileri sürüldü. Söz konusu iddiayı yalanlayan oyuncu; "İsim yanlış, ben değilim ama sanırım olay doğru" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 11:48 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:48
        "Olay doğru ama o kişi ben değilim"
        Sinan Çetin'in kendisi gibi yönetmen olan oğlu Rafael Cemo Çetin ile Deniz Çiçek Deniz, geçtiğimiz aylarda aşklarını noktalamıştı.

        Ünlü oyuncunun ayrılıktan sonra Çetin'in yakın dostu Miro Gerede Erkaya ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.

        Miro Gerede Erkaya, oyuncu ve fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu.
        Bu nedenle de Rafael Cemo Çetin ve Miro Gerede Erkaya'nın kavga ettiği iddia edildi. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

        Dilan Çiçek Deniz; "İsim yanlış, ben değilim ama sanırım olay doğru" açıklamasını yaparak, söz konusu kişinin kendisi olmadığını belirtti.

        "Her ayrılık yararlıdır"
