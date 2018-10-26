Öğle saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde kol kola gezen bir restoranda baş başa yemek yiyen Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç, daha sonra alışveriş merkezine girerek akşam saatlerine kadar alışveriş yaptılar.

Cadde'nin haberine göre, özellikle genç jenerasyonun severek takip ettiği Andıç ve Çiçek Deniz, alışverişleri süresince sevenlerinin ilgisi ile karşılaştılar. Hayranlarının isteklerini güler yüzleri ile karşılayan ve tek tek ilgilenen başarılı oyuncular, geldikleri gibi kol kola alışveriş merkezinden ayrıldılar.

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