SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'da canlandırdığı Sena karakteriyle kariyerinde zirveye çıkan Dilan Çiçek Deniz'den Victoria's Secret için flaş açıklama geldi. Aktif olarak modellik yapılmadığı için seçilemediğini duyuran ünlü oyuncu, haberi sosyal medya hesabından duyurdu
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SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'da canlandırdığı Sena karakteriyle kariyerinde zirveye çıkan Dilan Çiçek Deniz'den Victoria's Secret için flaş açıklama geldi.
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Seçilseydi ilk 'Türk melek' olacak olan Dilan Çiçek Deniz'in hayalleri yarım kaldı.
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Sevgilisi ile birlikte New York'ta olan ve dünyaca ünlü markanın seçmelerine katılan Dilan Çiçek Deniz, Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
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Aktif olarak modellik yapılmadığı için seçilemediğini duyuran ünlü oyuncu, Instagram hesabına şunları yazdı:
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"HABERLER BENDEN..."
Haberler benden... Geçen hafta ilk seçmeler neticesinde çok az kişinin davet edildiği cast direktörü görüşmesine davet edildim.
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Ajansıma yapılan açıklama, “Benden çok etkilendikleri, çok pozitif bir enerji aldıkları ancak aktif modellik yapmadığım ve yurtdışı modellik deneyimim olmadığı için seneye tekrar değerlendirmeye alacakları ve seneye tekrar davet etmeyi düşündükleri olmuş.”
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Seçilseydim ilk 'Türk Melek' olarak yılbaşı defilesinde yer alacak ve kariyerim için yurtdışında önemli bir bilinirlik sağlayarak büyük bir adım atma fırsatı yakalamış olacaktım. Ancak bu seçmelere katılmış olmak bile bana yepyeni kapılar açtı, yeni fırsatlar sağladı.
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Ben çok mutlu ve kazançlı dönüyorum :) Tebrik eden, güzel yorumlar yapan herkese teşekkür ediyorum. Seçilmediğim için yapılabilecek bazı yorumları tahmin edebiliyorum. Her güzel yorum gibi onlar da olacak elbet... Hayallerin peşinde koşmaya, çalışmaya devam. Herkese güzel dileklerimle...
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DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?
Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Lise eğitim hayatı boyunca 3 sene tiyatro eğitimi alan Dilan Çiçek Deniz, liseler arası Tiyatro Yarışması'nda oyunculuk ödülü kazanmıştır.
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Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği okurken vazgeçip Edebiyat bölümüne geçiş yapmış ve 15 yaşındayken Güneşi Annem Sandım adlı bir şiir kitabı çıkarmıştır.
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Tiyatro ve oyunculuktan hariç olarak bir süre modellik de yapmış ve 2014 Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. olmuştur.
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Ardından 2015 yılında Miami'de organize edilen Kainat Güzellik Yarışması'na katılarak Türkiye'yi temsil etmiştir.
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Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki Ebru karakteriyle ilk defa 2015'te oyunculuğa adım atan Dilan Çiçek Deniz, Bensu Soral, Büşra Develi ve Burak Deniz gibi isimlerle birlikte rol almıştır. Fakat dizi fazla rağbet görmeyince 3 Ekim 2015 tarihinde 13 bölüm sonunda final yaparak ekranlara veda etmiştir.
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2015'te ekranlara gelmeye başlayan Güneşin Kızları adlı dizide Elif karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz, Bodrum Masalı adlı dizide Su Ergüven karakteriyle başrol oynamıştı.
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2016 yılında gösterdiği oyunculuk performansıyla Pantene Altın Kelebek ödüllerinde yıldızı parlayan ödülünü kazanmıştır.
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