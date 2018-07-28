Dilan Çıtak'ın keyfi yerinde

Dilan Çıtak, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Ortakent’te bir beach’te görüntülenen şarkıcı, sıcaktan bunalınca kendini serin sulara bıraktı. Çıtak’ın keyifli halleri “Ayrılığı çabuk unuttu” diye yorumlandı