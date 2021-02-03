"ÇOCUK EVRAKLA YAPILMIYOR"

İbrahim Tatlıses, daha önce Kuşadası'ndan 7 çocuğuna da birer daire vereceğini açıklamıştı. Ancak Dilan Çıtak, kendisine ev verilmediğini söylemiş, Tatlıses de, "Bize evrak gönderecekti, göndermedi o yüzden evi alamadı" ifadelerini kullanmıştı.

Babasının bu sözlerine sert yanıt veren genç şarkıcı, "Bir şeylerin peşine düşmedim. Ben ev, miras beklemiyorum. Çocuk evrakla yapılmıyor, hislerle yapılıyor" demişti.