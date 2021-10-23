Model ve oyuncu Dilan Deniz Çiçek araştırılıyor. En son Alev Alev dizisinde canlandırdığı Rüya karakteriyle ekranlarda görünen Dilan Deniz Çiçek'in hayatı ve dizilerine dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

DİLAN DENİZ ÇİÇEK KİMDİR?

Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Dilan Deniz Çiçek, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Dilan Deniz Çiçek'in abasının adı Orhan Deniz, annesinin adı Hale Temizyürek’tir. Çiçek'in annesi ve babası öğretmendir.

Oyunculuk eğitimine lisedeyken üç sene boyunca aldığı tiyatro eğitimi ile başlayan Dilan Deniz Çiçek, 17 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması’na katılıp bu yarışmadan ödül almıştır.

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Üniversite'yi Ege Üniversitesi'nde okuyan Dilan Deniz Çiçek, turizm rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girmiş ve karşılaştırmalı edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır.

Dilan Deniz Çiçek'in on beş yaşında çıkardığı “Güneşi Annem Sanırdım” adında bir şiir kitabı vardır.

2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan ve ikinci olan Dilan Deniz Çiçek daha önce modellik de yapmıştır. Ayrıca Dilan Deniz Çiçek'in 2015 yılında Miami’de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil ettiği de biliniyor.

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DİLAN DENİZ ÇİÇEK SEVGİLİSİ KİM?

Dilan Deniz Çiçek, bir süredir İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile birlikte.

DİLAN DENİZ ÇİÇEK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

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