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        Haberler Gündem Dilan Polat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

        Dilan Polat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat bugün Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İşlemlerin ardından Dilan Polat bugün Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü. Sağlık sorunları nedeniyle sorunlar yaşadığı iddia edilen Polat. İçerde 1.5 saat kaldı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

        Giriş: 20.05.2024 - 19:59 Güncelleme: 20.05.2024 - 19:59
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        Dilan Polat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
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        "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" kanunlarına muhalefet ile "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Dilan Polat'ın avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle savcılığa dilekçe vererek tahliye talebinde bulundu.

        BAŞSAVCILIKTAN “ADLI TIP KURUMUNA SEVK EDİLSİN’ KARARI

        Bu başvurunun ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat’ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Ardından bu karar cezaevine gönderildi. Savcılık ayrıca Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istediği belirtildi.

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        BUGÜN ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

        Başsavcılığın bu kararının ardından Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın bu sabah saat 10.00 gibi cezaevindan Jandarma ekipleri tarafından alınarak Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polat, yaklaşık 1.5 saat içeride kaldı.

        HEM RAPORLARINA BAKILDI HEM DE MUAYENE EDİLDİ

        Polat'ın yaklaşık 2 hafta önce cezaevinden tam donanımlı devlet hastanesine götürüldüğü ve tam muayeneden geçip tahlillerinin yapıldığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumundaki heyetin de bu raporlara baktığı daha sonra da kendilerinin muayene ettiği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu’nda işlemlerin ardından Dilan Polat yeniden cezaevine götürüldü. Adlı Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak rapor soruşturma dosyasına gönderilecek. Gönderilecek rapora göre, Dilan Polat’ın sağlık sorunlarından dolayı tahliye edilip edilmeyeceği de belirlenecek

        NE OLMUŞTU?

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tarafından yapılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım 2023 günü tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderilmişti.

        6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında Banu Parlak’ın işyerinin kurşunlanması ve komşularıyla yaşadıkları kavga dahil birçok soruşturma başlatılmıştı.

        19 Nisan tarihinde Polat ailesine yönelik açılan ilk soruşturma olan, kara para aklama soruşturması kapsamında vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliye kararı verilmiş ancak diğer 3 suçtan tutukluluklarının devamına karar verilmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #Dilan Polat
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