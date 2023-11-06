Dilan Polat ve Engin Polat hakkında ilk karar! İşte Engin ve Dilan Polat olayında son gelişmeler
Dilan Polat son dakika gelişmesiyle günün en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Engin Polat ve Dilan Polat olayında mahkemeden ilk karar çıktı. Karar sonrası kamuoyunda "Dilan Polat tutuklandı mı?" ve "Engin Polat tutuklandı mı?" sorularının cevabı merak ediliyor. Öte yandan yaşanan gelişmeleri takip edenler "Engin ve Dilan Polat nereli, ne iş yapıyor ve kaç yalında?" sorularının da cevabını araştırıyor. İşte Engin Polat ve Dilan Polat olayında son durum ve çift hakkında tüm merak edilenler...
Dilan Polat ve Engin Polat olayında son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminde ilk sıralarada yer alıyor. Son olarak geçtiğimiz gece yarısı Engin Polat ve Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeden ilk karar çıktı. Peki, Engin Polat ve Dilan Polat tutuklandı mı? İşte Polat çifti için mahkemedne çıkan karar ve Engin ve Dilan Polat nereli, ne iş yapıyor ve kaç yalında?" sorularının cevabı...
ENGİN POLAT VE DİLAN POLAT TUTUKLANDI MI?
DHA'da yer alan habere göre operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyette 40 sayfa soru sorulan Polat çiftiyle birlikte gözaltına alınan toplam 18 şüpheli Cumartesi sabahı adliyeye sevk edildi.
Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
4 gün emniyette gözaltına kalan şüphelilerden bazılarının ifadelerine ulaşıldı. Elde edilen bilgilere göre Dilan Polat ve Engin Polat´a sorulan sorulardan biri operasyondan kısa bir süre önce neden adres değişikliği yaptıkları oldu. Çiftin bu soruya çocuklarımızın okulu için diye cevap verdiği, aylık gelirlerini ise 150-200 bin olarak beyan ettikleri öğrenildi.
DİLAN POLAT İFADE BOYUNCA AĞLADI
Öte yandan Dilan Polat´ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara, "Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm" şeklinde cevap verdiği belirtildi.
ENGİN POLAT: YOLSUZLUK YAPMADIK, BU PARALARI BİRİKTİRDİK
Engin Polat´ın ise söz konusu iddiaları kabul etmeyerek, "Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" dediği öğrenildi. Engin Polat´ın babası Sezgin Polat´ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları Ahmet Gün´ün ayarladığını söylediği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri olan Ahmet Gün´ün ise aylık gelirini 300 bin olarak gösterdiği, şirketlerin sadece avukatlığını yaptığını ifade ettiği öğrenildi.
SAYFALARCA SORU SORULDU
AA'da yer alan habere göre polis ekiplerince 4 gün boyunca süren ifade alma işlemlerinde Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfa soru sorulduğu öğrenildi.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR
Polat ailesinin yakınları ve Engin Polat'ın annesi Şükran Polat, hastaneye gelerek onlara destek oldu. Kimileri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Konuyla ilgili konuşan Şükran Polat basın mensuplarına, "Çok sinirliyim bunu söylemek istiyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.
CİLDİ İÇİN VİTAMİN İSTEDİĞİ ÖĞRENİLDİ
Polat çiftinin emniyetteki işlemleri sürerken, Dilan Polat'ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi.
"BURASI CİLDİME İYİ GELMİYOR"
Polise, "Kullanmam gereken ilaçlar var" diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi.
LÜKS ARAÇLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Operasyonla gözaltına alınan Dilan polat ve Engin Polat çiftinin lüks araçlarına da el konulmuştu.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ve şirketine ait toplam 24 araca el konuldu.
El konulan lüks araçlardan 16’sının yeri tespit edildi.
Tespit edilen 16 araçtan 13’ü polis tarafından alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Vatan Caddesi’ndeki bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesine getirilen lüks araçlar böyle sergilendi.
Emniyete getirilen 13 lüks aracın değeri 150 milyon TL olduğu belirtiliyor.
Yeri tespit edilen 3 araç da otoparkta gözlem altında alındı.
Polis el konulan 24 araçtan 8’inin yerini tespit edemedi. 8 aracın da bulunması için geniş çaplı araştırma yapılıyor.
KAÇIRILMAK İSTENEN 1 MİLYON 800 BİN LİRAYA EL KONULDU
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lira paranın dün bir bayiden Kübra Doğan’ın hesabına aktarıldığı bilgisi üzerine operasyonlar Ankara’ya sıçradı. Gözaltı sayısı 24 olurken 8 kişinin ifadesi tamamlandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Dilan ve Engin Polat şirketlerine yönelik düzenlenen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 18’i yakalanmıştı. Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz ve Gürsel Yılmaz’ın teslim olduğu öğrenildi. Dosya kapsamında gözaltına alınanların sayısı 21 oldu. Engin Polat’ın anneannesi dün serbest kalmıştı.
OPERASYONLAR ANKARA’YA SIÇRADI: 24 GÖZALTI
Yaşanan gelişme sonrası operasyon Ankara’ya sıçradı. Polat şirketlerinin Ankara’da bayilik verdiği Dipomed Medikal’den bir kişiye 1 milyon 800 bin lira aktarım yapıldığı tespit edildi. Banka görevlileri durumu fark edince polise bilgi verildi. Elde edilen deliller doğrultusunda savcılık 4 kişi için gözaltı kararı verdi. Dipomed Ankara bayisi Gözde B. eşi İsmail B., Mustafa Ö. ile Kübra D. gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 24 oldu.
DİLAN POLAT KİMDİR?
Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hayatına İstanbul'da devam eden Dilan Polat, Engin Polat ile evli ve iki çocuk annesidir.
İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır. 2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerini kullanmıştır. İş hayatının yanı sıra sosyal medya fenomeni olarak da bilinen Dilan Polat, Instagram hesabında 7 milyon takipçiye sahiptir.
ENGİN POLAT KİMDİR?
Engin Polat, 3 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dilan Polat ile evlidir ve bu evlilikten 2 çocuğu bulunmaktadır. Engin Polat'ın hayatı ile ilgili detaylı bilgi bulunmasa da Polat'ın medikal işinde faaliyet gösteren bir şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu bilinmektedir.