Dilan Polat ve Engin Polat olayında son dakika gelişmeleri! Dilan Polat kimdir, nereli, neden gözaltına alındı, tutuklandı mı, son durum ne ve ne iş yapıyor?

Dilan Polat ve Engin Polat olayında son dakika gelişmeleri! Dilan Polat kimdir, nereli, neden gözaltına alındı, tutuklandı mı, son durum ne ve ne iş yapıyor?

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı kamuoyuna bildirilmişti. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi. Yaşanan gelişmeler sonrasında "Dilan Polat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor?" sorularına da cevap aranmaya başlandı. İşte Dilan Polat ile ilgili son gelişmeler ve hakkında soruşturma başlatılan Dilan Polat'ın yaşamı...