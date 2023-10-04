Dilan Polat'ın hastalığı lupus nedir, belirtileri nelerdir? Kelebek hastalığı tedavisi var mı?
Bir süredir adı gündemden düşmeyen fenomen ve iş insanı Dilan Polat, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından lupus testinin pozitif geldiğini açıkladı. Peki, lupus hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Kelebek hastalığı tedavisi var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Hakkında çıkan iddialar sebebiyle bir süredir gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan iş insanı ve fenomen Dilan Polat, geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından yaptırdığı tahlil sonuçlarında lupus hastalığının pozitif olduğunu duyurdu. Hal böyle olunca arama motorlarında vatandaşlar, "Lupus nedir, belirtileri nelerdir? Kelebek hastalığı tedavisi var mı?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
LUPUS HASTALIĞI NEDİR?
Lupus (SLE), öncelikle 15-45 yaş arasındaki kadınlarında görülen, ana özellikleri burun sırtından yanaklarına doğru uzayan, güneşe maruz kalmakla artan, kızarıklık; eklemlerde ağrı şişme; ateş, kilo kaybı; böbrek tutulumu; akciğer beyin kalp; kemik iliği gibi birçok organı etkileyebilen önemli bir hastalıktır. Lupus'un nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik faktörler, hormonal değişiklikler, enfeksiyonlar, ultraviyole ışınları ve bazı kimyasal maddelerle ilişkilendirilmiş olabilir. Ancak hastalığın kesin nedeni hala araştırma konusu olmaya devam etmektedir. Lupus teşhisi konulduğunda, uygun tedavi ve doktor gözetiminde takip önemlidir.
LUPUS HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?
Kelebek hastalığının genel belirtileri şu şekilde sıralanabilir;
Halsizlik
Biçimsiz tırnaklar
Burun köprüsü ve yanakları kaplayan kelebek şeklinde döküntü
Avuç içi ve ayaklarda kabarcık, döküntüler
Böbrek fonksiyonlarında bozulma
Ateş
Sivilce benzeri şişlikler
Saç dökülmesi
Eklem ağrısı ve kaslarda tutulma
Diş problemleri
Güneş ışığı ile artan cilt lezyonları
Soğuk havadan kaynaklı beyaz veya mavi gibi görülen parmaklar
Nefes darlığı
Vücudun farklı bölgelerinde görülen kızarıklıklar
Yutma güçlüğü
Göğüs ağrısı
Baş ağrısı
Bilinç bulanıklığı
İdrarda veya protein görülmesi
KELEBEK HASTALIĞI (LUPUS) TEDAVİSİ VAR MI?
SLE (Sistemik Lupus Eritematozus) tedavisi oldukça karmaşık bir süreç gerektirir ve hastalığın şiddeti ve organ tutulumuna göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, SLE tedavisi şu önlemleri içerebilir:
Güneşten Kaçınma: SLE hastalarının güneşe maruz kalmamaları önemlidir, çünkü güneş ışığı hastalığın şiddetini artırabilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek ve güneş kremi kullanmak faydalı olabilir.
Sağlıklı Yaşam Tarzı: Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, hastalığın yönetiminde önemlidir. Düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, kimyasal içerikli gıdalardan kaçınmak ve stresten uzak durmak, hastalığın semptomlarını hafifletebilir.
Enfeksiyon Önlemleri: SLE bağışıklık sistemi üzerinde etkiler yaratabilir, bu nedenle enfeksiyonlardan kaçınmak önemlidir. Aşılar ve hijyen önlemleri hastalar için daha da önemlidir.
Düzenli Kontroller: SLE hastaları düzenli olarak doktorlarına gitmelidir. Doktorları tarafından önerilen tedavilere uymak ve ilaçları düzenli kullanmak önemlidir.
İlaç Tedavisi: Organ tutulumu olan hastalar için yüksek dozda kortizon ve immünsüpresif ilaçlar gerekebilir. İlaç tedavisi, hastalığın semptomlarını kontrol altına almak ve organ hasarını önlemek için kullanılır. Ancak kortizon gibi ilaçlar, uzun süreli kullanımlarda yan etkilere yol açabileceğinden hekim kontrolünde kullanılmalıdır.
Gebelik Planlaması: SLE'li kadınlar, gebe kalmadan önce mutlaka bir doktora danışmalıdır. Gebelik planlaması sırasında ilaçlar ve tedavi planı gözden geçirilmelidir.
SLE tedavisi, hastanın genel sağlık durumu, semptomları ve organ tutulumuna bağlı olarak kişiye özgü bir yaklaşım gerektirir. Her hasta için en uygun tedavi planı, bir uzman doktor tarafından belirlenmelidir.