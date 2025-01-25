Dilan Telkök: Zaman su misali
Oyuncu Dilan Telkök, kendisi gibi oyuncu olan Berkay Hardal ve geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldıkları oğulları Noyan ile birlikte bir paylaşım yaptı. Telkök, paylaşımında; "Zaman su misali" ifadelerini kullandı
Giriş: 25.01.2025 - 20:58 Güncelleme: 25.01.2025 - 20:58
1
Dilan Telkök ile Berkay Hardal, 12 Ekim 2019'da nikâh masasına oturduktan sonra, birkaç ay önce ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
2
24 Eylül'de dünyaya gelen oğullarına Noyan adını veren çift, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
3
Dilan Telkök, eşi Berkay Hardal ve oğlu Noyan ile birlikte bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.