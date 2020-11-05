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Dilara Aksüyek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Dilara Aksüyek hayatı hakkında

Dilara Aksüyek kimdir? Soruları oyuncu Onur Bay ile görüntülenmesinin ardından merak konusu oldu. İşte, Dilara Aksüyek hayatı hakkında merak edilenler...

Dilara Aksüyek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Dilara Aksüyek hayatı hakkında

Dilara Aksüyek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazinseverler tarafından merak konusu oldu. İstanbullu Gelin dizisi ile hafızalara kazınan Dilara Aksüyek hakkında detaylar haberimizde...

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

Dilara Aksüyek (d. 24 Temmuz 1987, Karşıyaka),Türk oyuncu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk rolü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.

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