Dilek Sabancı, Women Power Day'e katıldı

İş İnsanı Dilek Sabancı, kadınların küresel ölçekte güçlenmesine katkı sağlama misyonuyla Viyana’da düzenlenen Women Power Day (Kadın Gücü Günü) paneline konuşmacı olarak katıldı. Sabancı, iş dünyasındaki ve sivil toplumdaki kadın liderlerin bir araya geldiği paneldeki konuşmasında kurucusu olduğu Vista Turizm’deki tecrübelerini, Mütevelli Heyeti üyesi olduğu Sabancı Vakfı’nın projelerini ve uzun yıllardır başkanlığını yürüttüğü Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ile Özel Olimpiyatlar Türkiye’deki çalışmalarını anlattı.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almasının, sadece bir eşitlik meselesi değil aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın ve toplumsal gelişimin temel unsurlarından biri olduğunu belirten Dilek Sabancı, “Bu yıl 37’nci yaşını kutladığımız Vista Turizm’de kararlarımızı bu inançla alıyoruz. Şirketimizde kadınlar, her kademede aktif roller üstleniyor ve hem operasyonel süreçlerde hem de yönetim seviyelerinde güçlü bir temsiliyete sahipler. Ayrıca Sabancı Holding’in ve Sabancı Vakfı’nın da bu konuda Türkiye için öncü kabul edilen birçok çalışması bulunuyor. Yarım asırlık Vakfımız, kurulduğu günden bu yana kadınlara ve kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlanması adına değerli çalışmalar gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı. World Economic Forum’un yayınladığı küresel cinsiyet eşitsizliği raporuna göre toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kapanması için 131 yıla daha ihtiyacımızın olduğunu söyleyen Sabancı, “Daha yapılacak çok işimiz var” dedi.

Çocukluğunda yürüyebilmek için birçok ameliyat geçirdiğini, bitmek bilmeyen tedaviler gördüğünü anlatan Sabancı, sözlerine şöyle devam etti: “Buna rağmen hiçbir zaman isyan etmedim, yılmadım, inancımı kaybetmedim! ‘Bu neden benim başıma geldi’ demedim. Her zaman dezavantajımın bir amacı olduğunu düşündüm. Çünkü fiziksel zorluklarım beni ve ailemi benim gibi zorluklar yaşayan bireyler için daha duyarlı hale getirdi. Yaptığımız hayır işleri ile birçok insanın hayatına dokunduk. Hayattaki en büyük amacım benim gibi engellerle mücadele eden insanlara örnek olmak. Onlara azmimizle birçok zorluğun üstesinden gelebileceğimizi göstermek istiyorum.”