'Dilruba' ve 'Efnan' birbirlerinin sırlarını saklayacaklar mı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

'Dilruba' ve 'Efnan' birbirlerinin sırlarını saklayacaklar mı?

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği sevilen dizisi Aziz'in yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

'Dilruba' ve 'Efnan' birbirlerinin sırlarını saklayacaklar mı?
'Dilruba' ve 'Efnan' birbirlerinin sırlarını saklayacaklar mı?
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Dilruba'nın bebeğinin yaşadığını öğrenen Efnan, genç kadından yalan söylediği için hesap sorarken Dilruba, Efnan'dan sırrını saklamasını istiyor. Efnan, yalan söylemeyeceğini dile getirirken Dilruba da elindeki kozu kullanarak Efnan'ı köşeye sıkıştırıyor.

Efnan'ın düğün gecesini Pierre'in evinde geçirdiğini bilen Dilruba, bunu Aziz'e söylemekle tehdit ediyor. İki kadın arasındaki gerilimin giderek yükseldiği sahnede "Dilruba ve Efnan, birbirlerinin sırrını saklayacaklar mı?" sorusu akıllara geliyor.

AZİZ'İN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz ile ilişkisi kopma noktasına gelen Efnan, Aziz'e kendisini affettirmeye çalışırken Pierre tarafından iyice köşeye sıkışır. Adem'in Dilruba'nın hamile olduğunu öğrenmesiyle aile içindeki tüm dengeler değişir. Bu sırada Efnan, Dilruba'nın herkesten sakladığı sırrını öğrenir ancak Dilruba'nın da elinde Efnan'ı köşeye sıkıştıracak büyük bir koz vardır. Adem'in Aziz'e zarar vereceğini öğrenen Dilruba'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. Pierre'in oynadığı son oyunla Aziz ve Efnan aşkı, bir kez daha büyük bir darbe alacaktır...

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Aziz'in 21. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Afara programının sunucusu Uğur Aslan kimdir, eşi kim? Uğur Aslan dizileri ve TV şovları nedir?
TELEVİZYON Afara programının sunucusu Uğur Aslan kimdir?
Yedinci Hayat oyuncuları tam kadro! Yedinci Hayat filmi konusu ne, oyuncuları kim?
TELEVİZYON Yedinci Hayat oyuncuları tam kadro!
TV yayın akışı 14 Nisan 2022: Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var?
TELEVİZYON Televizyon yayın akışı programı!
Oğlum dizisi son bölüm full izle! Show TV Oğlum 10. son bölüm tek parça kesintisiz HD izle!
TELEVİZYON Oğlum dizisi son bölüm full izle!
'Oğlum'da 'Tuğrul' cinayet şüphesiyle gözaltında!
TELEVİZYON 'Oğlum'da 'Tuğrul' cinayet şüphesiyle gözaltında!
Reyting sonuçları 13 Nisan: AB ve total reyting sonuçları belli oldu! Sadakatsiz - Kuruluş Osman - Oğlum
TELEVİZYON Güncel reyting sonuçları belli oldu!
Sadakatsiz son bölüm tek parça tam bölüm izle! Kanal D Sadakatsiz son bölüm full izle!
TELEVİZYON Sadakatsiz 56. son bölüm tek parça izle!
Oğlum 11. Bölüm Ön İzleme sahnesi yayında! Oğlum dizisi yeni bölüm fragmanı
TELEVİZYON Oğlum 11. Bölüm Ön İzleme sahnesi
Aziz 21. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı izle!
TELEVİZYON Aziz 21. Bölüm 2. Fragmanı yayında!
Kuruluş Osman son bölüm izle! 13 Nisan Çarşamba 2022 ATV Kuruluş Osman 90. yeni bölüm tek parça full tam bölüm izle!
TELEVİZYON Kuruluş Osman’da yeni dönem başlıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.