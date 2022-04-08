'Aziz' ve 'Pierre' arasında büyük yüzleşme!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

'Aziz' ve 'Pierre' arasında büyük yüzleşme!

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği sevilen dizisi Aziz'in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

'Aziz' ve 'Pierre' arasında büyük yüzleşme!
HABERTURK.COM

Aziz ile Efnan'ın birbirine sıkı sıkı sarıldığı tanıtımda Aziz'in "İyi ki gitmedin" sözleri dikkat çekerken Efnan'ın gözyaşları izleyenlerin yüreklerine dokunuyor.

Pierre tarafından tehdit edilen Efnan'ın bu çıkmazdan nasıl kurtulacağı merak konusu olurken Adem'in Dilruba'yı öldürmeye kalkıştığı haberi şok etkisi yaratıyor. Payidar ailesi Dilruba'nın hamile olduğunu öğrenirken, "Dilruba bebeğini kaybetti mi?" sorusunun yanıtı bekleniyor.

Aziz ile Pierre'in karşı karşıya geldiği anlarda ise nefesler tutuluyor. Aşık bir adam olduğunu söyleyen Pierre, Aziz'i kışkırtırken ikisi arasında yaşanacaklar şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.

AZİZ'İN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Efnan, elindeki mektup açacağını saplayacağı sırada Pierre'in ani hamlesiyle kıskıvrak yakalandı. Pierre'den kurtulmaya çalışırken elini kesen Efnan acı içinde kıvranırken yüzüklerini de düşürdü. Pierre, Efnan'ın gitmesine izin verdi. Pierre'in yanından korku içinde ayrılan genç kadın, yüzüklerini düşürdüğünü fark etse de gözyaşları içinde Aziz'e koştu. Efnan, Aziz'in kurtulmasıyla rahat bir nefes alırken, tüm şehirde bağımsızlık sevinci yaşandı.

Aziz'in kendine geldiğini öğrenen Dilruba ise gitmekten vazgeçti. Yaşadıkları karşısında daha fazla dayanamayan Dilruba Aziz'e, Adem'den boşanmak istediğini söyledi. Antakya'ya ilk halı makinesini getiren Kenan, Galip'in atölyesinde halkın merak dolu bakışları arasında makine halısı yapmaya başladı. Aziz'in yokluğunda çoğu şey değişmişti. Maksude Kenan'la evlenirken, Adem atölyedeki işçileri tehdit ederek hisselerini almıştı. Üstelik birlikte iş yapacakları amcası Galip, bu işten vazgeçmişti.

Bütün şehir makine halısı için sıraya girince, Aziz'in siparişleri tek tek iptal olmaya başladı. Her şeye rağmen makinenin gelişini halı dokuma sanatına tehdit olarak gören Aziz, makineyi kendi atölyesine sokmamaya kararlıydı. Adem'le evliliğinde artık sona gelen Dilruba, hamile olduğunu anlayınca büyük bir çıkmaza girdi. Yüzüklerini bir türlü alamayan Efnan ise çareleri tükenince Pierre'in evine gizlice girmeye çalıştı. Ancak yüzükleri bulamadığı gibi Pierre'e de yakalandı. Canına tak eden Efnan isyan etse de Pierre'in teklifiyle yine şoke oldu.

Pierre, doğum gününü Efnan'la birlikte geçirme şartıyla yüzükleri vereceğini söyledi. Adem'in aldığı halı dokuma makinesini gören Aziz, halıların şehrin kimliğini yansıttığını ifade eden sözleriyle halkı etkisi altına almayı başardı. Aziz, sermayesinin yok olacağını bile bile halkın makineyi devirmesine izin verdi. Ancak Pierre bu mutluluğa da gölge düşürmeye kararlıydı. O sırada Dilruba'nın hamile olduğunu ancak çocuğu aldırmak istediğini anlayan Efnan her yerde onu aradı. Efnan'dan Dilruba'nın hamile olduğunu öğrenen Adem neye uğradığını şaşırdı.

Adem, karısını buldu ancak Dilruba çocuğu düşürmesine, hatta bir daha anne olamamasına neden olabilecek ilacı çoktan içmişti. Efnan'ın davetine gelmemesi üzerine şovuna başlayan Pierre, İdare Binası'nın önünde Aziz ve Efnan'ın karşısına geçerek ilişkilerini derinden sarsacak bir hamle yaptı. Efnan'a yüzükleri iade etmek için buluşacaklarını söyleyen Pierre, elindeki kutuyu açınca Aziz büyük bir şok yaşadı. Finalde Efnan'ın yüzüklerinin Pierre'de olduğunu anlayan Aziz, dehşet içinde sevdiği kadına bakarken; ikilinin bu sorunun üstesinden nasıl geleceği merak konusu oldu.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle 15 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Aziz'in 21. Bölüm Tanıtımı;

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TV yayın akışı 8 Nisan 2022 Cuma! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışında neler var?
TELEVİZYON Bugün TV’de hangi diziler var?
Reyting sonuçları 8 Nisan Perşembe | AB ve total reyting sonuçları: Camdaki Kız, Survivor, Bir Zamanlar Çukurova
TELEVİZYON Reyting sonuçları belli oldu mu?
Üç Kuruş 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kuruş 21. bölümde neler oldu?
TELEVİZYON Üç Kuruş 22. bölüm fragmanı yayınlandı!
Her Şey Aşktan konusu ve oyuncuları Her Şey Aşktan filmi ne zaman çekildi?
TELEVİZYON Her Şey Aşktan konusu ve oyuncuları!
Camdaki Kız 38. bölüm tek parça izle! Kanal D Camdaki Kız 38. bölüm full kesintisiz hemen izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYON Camdaki Kız son bölüm izle!
Mahkum son bölüm tek parça izle! FOX TV Mahkum 16. bölüm full hemen HD kesintisiz izleme sayfası! Mahkum dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYON Mahkum son bölüm izle!
TV yayın akışı 7 Nisan 2022 Perşembe: Bugün TV'de hangi diziler var? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8 yayın akışı listesi
TELEVİZYON 7 Nisan TV yayın akışında hangi diziler var?
'Oğlum'da şüpheliler artıyor!
TELEVİZYON 'Oğlum'da şüpheliler artıyor!
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi konusu ne? TV8 Annenin Sırrıdır Çocuk oyuncuları ve karakterleri kimler?
TELEVİZYON Annenin Sırrıdır Çocuk konusu ve oyuncuları!
Nisan ayı Netflix film takvimi 2022: Netflix'te yeni neler var? Yayınlanacak dizi ve filmler neler?
TELEVİZYON Netflix 2022 Nisan ayı takvimi açıklandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.