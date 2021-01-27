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Dilsiz filmi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi? - Dilsiz filmi oyuncuları kimler?

TRT1 ekranlarında bu gece Dilsiz filmi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Murat Pay'ın üstlendiği film, 2019 yılında çekildi. Peki Dilsiz filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Dilsiz filmi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi? - Dilsiz filmi oyuncuları kimler?

Dilsiz filmi bu gece TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte merakla araştırılan filmin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin bilgiler...

DİLSİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sami, küçük bir evde yaşayan yalnız bir adamdır. Geçimini duvar ressamlığı yaparak sağlayan Sami, bir gün babaannesinin vefat haberini alır. Genç adama babaannesinden bir sandık miras kalmıştır ve sandığın içi hat sanatıyla ilgili malzemelerle doludur.

Sami'nin hayatı, babaannesinden kendisine kalan hat sanatı malzemelerinden kurtulmaya çalışırken, Selma adında bir kadın ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Selma, eskiden hat sanatıyla ilgilenmiş bir kadındır ve Sami genç kadının kendisini yönlendirmesi sayesinde hat sanatı ile ilgilenmeye başlar.

Bu sırada eski kuşak, yetenekli ve zor bir hattat olan Eşref Efendi'den de destek alan Sami, bir süre sonra Selma ve Eşref Efendi arasında sıkışıp kalır. İçinde kaldığı durum, Sami'yi zorlu bir sürevenin içine sürükler.

DİLSİZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ozan Çelik, Mim Kemal Öke, Vildan Atasever

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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