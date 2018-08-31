Dinamo Brest - FC Minsk maçı heyecanı

Dinamo Brest ve FC Minsk, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. 26 puanlı Dinamo Brest 8. sırada bulunuyor, FC Minsk 17 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Dinamo Brest, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. FC Minsk, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 496 kodlu maçı oynayanlar; Dinamo Brest galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, FC Minsk galibiyet oranı 4.60. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Dinamo Brest son hafta oynanan Gomel maçında 0-1 kazandı.

FC Minsk ise Krumkachy karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Dinamo Brest, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Dinamo Brest, kendi sahasında 16 gol attı, 11 gol yedi.

FC Minsk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Minsk, 6 gol atarken 10 gol yedi.

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