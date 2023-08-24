Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Şenol Güneş'in muhtemel 11'i

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Temsilcimiz Beşiktaş bu sezon Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı. Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli üçüncü organizasyonu olan Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Tirana'yı eleyen siyah beyazlılar, bir sonraki turda da Neftçi'yi saf dışı bıraktı.