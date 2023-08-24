Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Şenol Güneş'in muhtemel 11'i
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda bugün Dinamo Kiev'le karşılaşacak. Siyah-beyazlılar deplasmanda oynayacağı mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılıp adını gruplara yazdırmak istiyor. Peki Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Şenol Güneş'in muhtemel 11'i ve mücadeleye dair tüm detaylar...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında bugün Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek. Peki Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
Giuleşti Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçı, S Sport canlı yayınlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetecek.
Beşiktaş'ın yeni transferleri; Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdınov, görev almaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa deneyimini yaşayacak.
Temsilcimiz Beşiktaş bu sezon Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı. Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli üçüncü organizasyonu olan Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Tirana'yı eleyen siyah beyazlılar, bir sonraki turda da Neftçi'yi saf dışı bıraktı.
Teknik Direktörlüğünü Mircea Lucescu'nun yaptığı rakip Dinami Kiev ise; bu sezonki Avrupa macerasına 3. eleme turunda başladı. Bu turda Aris'i eleyen Ukrayna ekibi; adını play-off turuna yazdırdı.
ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.
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