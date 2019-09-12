Bilim insanları milyonlarca yıl önce yaşayan dinazorların nesillerinin tükenmesine ilişkin yeni bilgilere ulaştı.

Teksas Üniversitesi tarafından yapılan ve PNAS dergisinden yayınlanan bir araştırmaya göre, bundan 66 milyon önce 12 kilometre genişliğinde bir göktaşı Dünya'ya çarptı ve gezegenimizdeki yaşamın yüzde 75'ini yok etti.

Göktaşının 1000 kilometreye kadar geniş bir alanda yangınları tetiklediği ve dev tsunami dalgalarına da sebep olduğu düşünülüyor. Meksika'da bulunan Yucatan Yarımadası'na çarptığı düşünülen göktaşının yarattığı çarpma etkisinin 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan atom bombasının 10 milyar katı olduğu tahmin ediliyor.

Çalışmayı yürüten bilim insanları da, Yucatan Yarımadası'nın da yer aldığı Meksika Körfezi'nin derinliklerinden ve göktaşı çarpmasının oluşturduğu Chicxulub kraterinden sondaj yoluyla çıkartılan taş ve kaya parçalarını inceledi.

Dünya'ya çarpan göktaşının birçok dinazorun hayatını sonlandırdığı tahmin edilirken, geri kalanların ise sonrasındaki atmosferik olaylar nedeniyle yaşamını sürdüremediği düşünülüyor. Bilim insanları, atmosfere sülfür yayılması ve güneş ışınlarının engellenmesi nedeniyle, Dünya'nın hızlı bir şekilde soğuduğunu tahmin ediyor.

Teksas Üniversitesi'nde yapılan araştırmayı yürüten isimlerden biri olan Profesör Sean Gulick, "Çarpmanın oluşturduğu tortularla karşılaştığımız ilk an gerçekten çok heyecan vericiydi. Olayları detaylı şekilde görebileceğimizi fark ettik." ifadelerini kullandı

Kraterin içerisinden çıkartılan 130 metrelik kaya kesitinden yola çıkarak, göktaşı çarpması sonrası yaşanan her günün okunabileceğini belirten Gulick, kaya üzerindeki her 1 santimetrenin 1000 yılı gösterdiğini söyledi.

Yapılan çalışmada kraterin çevresindeki kayalarda bol miktarda sülfür bulunurken, kraterin içerisindeki kayalarda hiç bulunmadığı görülürken, göktaşının çarpma etkisiyle bu bölgedeki sülfürün buharlaştığı sonucuna verildi.

Sülfürün buharlaşmasıyla birlikte güneşin kapandığı ve dünyanın hızla soğuduğu, bu nedenle dinazorlar dahil birçok canlının hayatlarını kaybettiği düşünülüyor.