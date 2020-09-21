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Dinlene dinlene kavga ettiler! "Karışmayın aile içi!"

Antalya’nın göbeğinde kuzen oldukları belirtilen iki gencin yaklaşık yarım saat süren kavgasını kimse ayıramadı. Adeta dinlene dinlene kavga eden ve yanlarındaki genç bir kadın ile çevredekilerin ayırma çabalarına müsaade etmeyen kuzenlerin kavgası polisin gelmesiyle son buldu. Kuzenler sinirleri geçtikten sonra barışarak olay yerinden ayrıldı

Sokakta kavga
İHA

Antalya'da dün saat 16.30’da kentin en yoğun trafik akışına sahip kavşaklarından Antalyaspor Kavşağı’nda, biri kadın 3 kişi cadde üzerindeki çimenlik alanda bilinmeyen sebepten ötürü tartışmaya başladı. Kuzen olduğu belirtilen iki erkeğin tartışması bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı.

AYIRAMAYINCA O DA KAVGAYI İZLEDİ

İHA'da yer alan habere göre kuzenlerin yanında bulunan genç kadın ise ilk etapta ayırmaya çalışıp başarılı olamadığı kavgayı kaldırımdan izlemek zorunda kaldı. Kavgaya ara verip zaman zaman dinlenen kuzenler, sözlü atışmaların ardından kavgalarına kaldıkları yerden devam etti.

"KİMSE KARIŞMASIN AİLE İÇİ KAVGA"

Bu sırada çevreden geçen vatandaşlar araya girip kavgayı sonlandırmak istedi ancak başarılı olamadılar. Kavga devam edince güvenlik güçlerine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ayrılmak bilmeyen kuzenlerin kavgası, polisin olay yerine gelmesiyle son buldu.

Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen kuzenler, birbirlerinden şikayetçi olmayıp barışarak olay yerinden ayrıldı.

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