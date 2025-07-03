DİOGO JOTA KİMDİR?

Diogo Jota, 4 Aralık 1996'da Portekiz'in Porto şehrinde dünyaya geldi. Futbola Gondomar SC'de başladı ve U15, U17, U19 takımlarında forma giydi.

2013 yılında 17 yaşındayken Paços Ferreira U19'a transfer oldu ve 1.5 yıl sonra A takıma yükselme başarısı gösterdi. 2016 senesinde Atletico Madrid'e 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Bu süreçte Porto ve Wolverhampton'da kiralık forma giydi. 2018 yazında 14 milyon Euro'ya Wolves'in yolunu tutan Diogo Jota, 2 yıl sonra ise 44.7 milyon Euro bonservisle Liverpool'a imza attı. Portekizli yıldız 5 yıldır Liverpool'da forma giyiyordu.