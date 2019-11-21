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Dipsiz Göl nerede? Kurutulan Dipsiz Göl hangi şehirde?

Dipsiz Göl'ün yasal izinle yapılan define kazısının ardından yok olması ile ilgili tartışmalar sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Doğal SİT alanı' kapsamına alınan ve eski haline dönüştürülmesi için çalışmaların başlatıldığı Dipsiz Göl için uzmanlar "telafisi mümkün değil" yorumunu yapıyor. Peki Dipsiz Göl nerede?

Dipsiz Göl

Dipsiz Göl nerede? sorusu, geçmişi 12 bn yıl öncesine dayanan gölün yok olmasının ardından soruluyor. Yasal izinle birlikte yapılan define aramasının ardından kuruyan Dipsiz Göl için tartışmalar sürüyor. İşte Dipsiz Göl ile ilgili detaylar...

DİPSİZ GÖL NEREDE?

Dipsiz Göl, Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda yer alıyor. Uzmanlar Dipsiz Göl'ün oluşumunun 12 bin yıl önce olduğunu söylüyor.

DİPSİZ GÖL NASIL OLUŞTU?

Jeomorfoloji Derneği'nden yapılan açıklamada, Dipsiz Göl'ün yağışlar ve yüzeysel drenaj ile beslenen doğal göl olduğu belirtilerek, "Dipsiz Göl coğrafi anlamda doğrudan kalın bir kar kütlesinin varlığı ve hareketi ile gelişen bir buz ve kar kütleleriyle oluşan, bunların kristalleşme ve aşındırmaları sonucunda ortaya çıkan çanak yapıdır. Bir paleocoğrafya arşivi yok olmuştur ve telafisi mümkün değildir" denildi.

TAŞKÖPRÜ YAYLASI HAKKINDA

Yağmurdere bucağı Dumanlı köyü sınırları içerisinde bulunan Taşköprü Yaylası il merkezine yaklaşık 50 km. mesafededir. Yaylaya Gümüşhane-Yağmurdere yol güzergâhından ulaşılmaktadır. 50 km’lik yolun yaklaşık 40 km’si asfalt, geriye kalan 10 km’lik yol stabilizedir.

Yaylada özel sektöre ait oteller ve bungalov tipi evlerden oluşan konaklama tesisleri mevcuttur.

Yayla günübirlik turizme açık ve yeme içme tesisler yönünden oldukça müsait durumdadır. Yaylada alabalık tesisleri, marketler, kasaplar, kıraathaneler, fırınlar, lokantalar, manavlar, çay bahçeleri, PTT şubesi, cami, otopark, akaryakıt istasyonu, futbol sahası, oto tamirhanesi gibi tesisler bulunmaktadır.

Yayla sınırları içerisinde Çim ve Kar kayağına yönelik parkur alanı olarak değerlendirilebilecek yerler mevcuttur. Yayla ve çevresinin sahip olduğu doğal güzellikler, tarihi tarihi kalıntılar, zengin flora ve faunası foto safari, video safari ve botanik turizmi için oldukça yüksek değerlere sahiptir.

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