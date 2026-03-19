Direğe çaptı, takla attı!

Çorum'un Alaca ilçesinde aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Çorum-Alaca kara yolu 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca yönüne seyreden Orhan Aykaç (63) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Kazada sürücü ile yanındaki Burakcan A. ve Ramazan A. otomobilde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Aykaç, sevk edildiği Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.