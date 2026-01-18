Direksiyon dersinde panik anları
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde direksiyon dersi sırasında sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobil kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan araç, bir iş yerinin önündeki boş alana düşerken, yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'daki kaza, Osmangazi ilçesi Güneştepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon dersi alan sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle panikleyerek fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından bir dükkânın önünde bulunan boşluk alana düştü.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, araç bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazanın meydana geldiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.