Direksiyon dersinde panik anları

Bursa'daki kaza, Osmangazi ilçesi Güneştepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon dersi alan sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle panikleyerek fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından bir dükkânın önünde bulunan boşluk alana düştü.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazanın meydana geldiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.