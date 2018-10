Diriliş Ertuğrul hangi gün? ve Diriliş Ertuğrul ne zaman? soruları dakikalar sonra TRT'den yapılacak açıklama ile belli olacak. Öte yandan Diriliş Ertuğrul yeni sezon birinci bölümü yani Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey'in doğumu izleyicilerin heyecanını bir kat daha arttırdı. Peki; Diriliş Ertuğrul ne zaman? Diriliş Ertuğrul hangi gün? İşte detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL HANGİ GÜN? KRİTİK AÇIKLAMA GELDİ

Diriliş Ertuğrul hangi gün? Diriliş Ertuğrul saat kaçta? soruları bu akşam cevabını bulacak. Konu ile ilgili TRT1'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölümü yani 122. bölümün ne zaman yayınlanacağının bu akşam saat 21.00'de açıklanacağı duyuruldu.

İşte TRT1'den yapılan açıklama:

Diriliş "Ertuğrul" yayın tarihini bu akşam 21.00'de TRT1'de açıklıyoruz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

DİZİNİN İSMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, "Dizinin kesin finaliyle ilgili bir malumat yok. Daha ben de tam karar vermiş değilim. Ama yavaş yavaş Diriliş Ertuğrul, Osman'a doğru ilerleyecek. En büyük hayallerimden bir tanesi Diriliş Osman'ı yapmak. Ertuğrul'dan sonra Osmangazi'nin hikayesini anlatmak. Çalışıyorum, şu anda okumalar devam ediyor. Yazın coğrafi geziler yapacağız, bu bölgeleri tamamıyla gezeceğiz. Niyet olursa Ertuğrul'dan daha büyük bir proje 'Diriliş Osman' doğacak. Dizinin finali Bilecik'te olabilir bilmiyorum, ama belki 'Diriliş Osman' veya 'Ertuğrul'un finalini burada oyuncularla beraber, seyirciyle beraber izleyebiliriz" şeklinde konuştu.

DİRİLİŞ YAPIMCISI MEHMET BOZDAĞ MÜJDEYİ VERDİ!

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Diriliş Ertuğrul" dizisi 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle "DirilişOsman" konseptiyle buluşacak. Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine ise Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." sözleriyle müjdeyi verdi.

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984, İstanbul doğumlu, Türk oyuncu ve eski mankendir.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir.

Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.

2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı.

2015 yılında Fahriye Evcen ile ilişkisi başladı. 29 Haziran 2017 tarihinde, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi.

