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Dış fırçası ve duvar kağıdı ithalatlarında tarife kontenjanı

Ticaret Bakanlığının, diş fırçası ve duvar kağıtları ithalatlarında açtığı tarife kontenjanlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi

09.09.2018 - 11:04 | Güncelleme: AA

Bakanlığın İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, dış fırçası ithalatında korunma önlemi uygulamasına ilişkin karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru, dağıtım ve kullanımına ilişkin düzenlemeye gidildi.

Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için 6 milyon 289 bin 963 olarak belirlendi ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2 milyon 96 bin 654'ü geçemeyecek.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinden elektronik imza ile yapılacak. Kontenjan, başvuru sırasına göre "ilk gelen ilk alır" yöntemiyle dağıtılacak.

Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 50 bini geçemeyecek. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenecek.

Bakanlığın bir diğer tebliğiyle de duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım usulleri belirlendi.

Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem bin 43 ton oldu ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 347 tonu geçemeyecek.

İlgili kontenjan talep toplama yöntemiyle dağıtılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 10 tonu geçemeyecek.

Söz konusu tebliğ 6 Ağustos 2018'den itibaren geçerlik olmak üzere yürürlüğe girdi.

RULMANLI YATAK STANDARDINDA DEĞİŞİKLİK

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, "TS 6269 Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı İle İlgili Tebliğ"i de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, konuya ilişkin mevcut standartta Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan değişiklikler uygulamaya kondu. Değiştirilen Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı, Radyal standardı, imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu uygulanacak.

 

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