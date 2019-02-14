Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar

Sudan asıllı model Nyadak Thot, Barbie bebeklere benzerliği ile tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Ancak Duckie'nin hayatı her zaman böyle olmadı. Uğradığı hakaretler yüzünden 2 yıl modellik kariyerine ara veren güzel model şimdilerde yaşadıkları zorluklar yüzünden hayallerinden vazgeçmek zorunda kalanlara ilham veriyor