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Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar

Giriş: 14.02.2019 - 10:38 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Sudan asıllı model Nyadak Thot, Barbie bebeklere benzerliği ile tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Ancak Duckie'nin hayatı her zaman böyle olmadı. Uğradığı hakaretler yüzünden 2 yıl modellik kariyerine ara veren güzel model şimdilerde yaşadıkları zorluklar yüzünden hayallerinden vazgeçmek zorunda kalanlara ilham veriyor

  • 1Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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    23 yaşındaki Sudanlı model Nyadak (Duckie) Thot, Barbie bebeklere benzerliği ile tüm dünyanın ilgisini çekiyor.

  • 2Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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    Bir zamanlar Avustralya'da yaşayan Duckie, 2013 yılında katıldığı 'Australia's Next Top Model' yarışmasının favori adaylarından biriydi.

     

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    O sıralarda 17 yaşında olan güzel model, yarışmada güzelliğiyle tüm ilgiyi üzerine topladı.

     

  • 4Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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    Diğer yandan dış görünüşü yüzünden Twitter üzerinden linçlere maruz kaldı. Herkes, Duckie Thot'un estetikli olduğunu ve doğal olmadığı konusunda hemfikirdi.

     

  • 5Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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    "Karnabahar kafa" gibi acımasız yorumlara maruz kalan Duckie, gelen tepkilerin ardından 2 yıl boyunca ortadan kayboldu.

     

  • 6Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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    Doğal ten rengi ve saçları ile ilgili sosyal medya üzerinden ayrımcılığa uğrayan Duckie pes etmedi.

     

  • 7Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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    Bu acı deneyimlerin ardından genç manken muhteşem bir dönüş yaptı ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

     

  • 8Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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    Dünyaca ünlü birçok marka, Duckie ile çalışmak için sıraya giriyor.

  • 9Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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    Moda endüstrisinde çeşitliliği savunan güzel modelin sözleri ise yaşadıkları zorluklar yüzünden hayallerinden vazgeçmek zorunda kalanlara ilham veriyor.

  • 10Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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    Duckie Thot'un, Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

  • 11Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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    Avustralya'dan New York'a taşınan güzel model, kendini burada daha mutlu hissettiğini söylüyor.

  • 12Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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  • 13Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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  • 14Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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  • 15Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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  • 16Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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  • 17Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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  • 18Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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  • 19Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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  • 20Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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  • 21Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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  • 22Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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  • 23Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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  • 24Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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  • 25Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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  • 26Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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  • 27Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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  • 28Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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  • 29Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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  • 30Dış görünüşü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi ona Barbie bebek diyorlar
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