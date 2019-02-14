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23 yaşındaki Sudanlı model Nyadak (Duckie) Thot, Barbie bebeklere benzerliği ile tüm dünyanın ilgisini çekiyor.
Bir zamanlar Avustralya'da yaşayan Duckie, 2013 yılında katıldığı 'Australia's Next Top Model' yarışmasının favori adaylarından biriydi.
O sıralarda 17 yaşında olan güzel model, yarışmada güzelliğiyle tüm ilgiyi üzerine topladı.
Diğer yandan dış görünüşü yüzünden Twitter üzerinden linçlere maruz kaldı. Herkes, Duckie Thot'un estetikli olduğunu ve doğal olmadığı konusunda hemfikirdi.
"Karnabahar kafa" gibi acımasız yorumlara maruz kalan Duckie, gelen tepkilerin ardından 2 yıl boyunca ortadan kayboldu.
Doğal ten rengi ve saçları ile ilgili sosyal medya üzerinden ayrımcılığa uğrayan Duckie pes etmedi.
Bu acı deneyimlerin ardından genç manken muhteşem bir dönüş yaptı ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.
Dünyaca ünlü birçok marka, Duckie ile çalışmak için sıraya giriyor.
Moda endüstrisinde çeşitliliği savunan güzel modelin sözleri ise yaşadıkları zorluklar yüzünden hayallerinden vazgeçmek zorunda kalanlara ilham veriyor.
Duckie Thot'un, Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
Avustralya'dan New York'a taşınan güzel model, kendini burada daha mutlu hissettiğini söylüyor.
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