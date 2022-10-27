Dış ticaret açığı yüzde 268 yükseldi 0:00 / 0:00

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TÜİK eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre eylülde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.2'lik yükselişle 22 milyar 612 milyon dolar, ithalat yüzde 38.1 artarak 32 milyar 208 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylece dış ticaret açığı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 268.1 yükselerek 9 milyar 595 milyon dolara çıktı.

İhracat ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 188 milyar 152 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 40.4 artarak 271 milyar 249 milyon doları buldu.

9 AYLIK AÇIK 83 MİLYAR DOLAR

Böylece 9 aylık dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156.3 artarak 32 milyar 423 milyon dolardan, 83 milyar 97 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Eylül ayında yüzde 88.8 iken, 2022 Eylül ayında yüzde 70.2'ye geriledi. 2021 Ocak-Eylül döneminde ise bu oran yüzde 83.2 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69.4'e düştü.

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Eylül 2022:



Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Eylül ayında imalat sanayinin payı yüzde 95.3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2.6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.5 oldu.

Ocak-Eylül döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94.7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2.9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.9 olarak açıklandı.



ALMANYA İHRACATTA İLK SIRADA

Eylül ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 3 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 378 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 277 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 205 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 147 milyon dolar ile Rusya Federasyonu takip etti.

İTHALATTA RUSYA ZİRVEDE

İthalatta ise Rusya ilk sırayı aldı. Eylül ayında Rusya'dan yapılan ithalat 6 milyar 226 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 709 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 129 milyon dolar ile İsviçre, 2 milyar 37 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 512 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 48.5'ini oluşturdu.